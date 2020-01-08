朱立倫痛批民進黨製造仇恨對立　最後階段要腳踏實地認真選舉

▲朱立倫8日回桃園為立委候選人輔選掃街，受訪時批評民進黨選戰策略是製造仇恨對立。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫8日在桃園為立委候選人掃街拜票，面對媒體詢問蔡英文總統7日晚間在彰化重砲批評國民黨選舉策略是營造全民討厭民進黨，並製造對立仇恨，營造全民討厭民進黨的氛圍；朱立倫則反駁說，製造對立仇恨才是民進黨的選戰策略，始終在抹紅國民黨與國民黨候選人，製造討厭共產黨的氛圍。

▲朱立倫8日回桃園為立委候選人輔選掃街，陪同萬美玲與魯明哲向選民拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫8日重回到桃園市輔選，從上午9時30分為桃園第4選區立委候選人萬美玲輔選與車隊掃街，朱立倫出發前接受媒體聯訪，媒體詢問7日晚間蔡英文在彰化造勢時相關談話，批評國民黨選舉策略是營造全民討厭民進黨，製造仇恨對立。

▲朱立倫8日回桃園為立委候選人陳學聖車隊掃街拜票，議長邱奕勝（左）也隨車拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫指出，蔡總統好像是在講民進黨的選戰策略，選戰從頭到尾民進黨才是製造對立仇恨，一直抹紅國民黨與國民黨的候選人，製造討厭共產黨氛圍，選民應該要檢討現在的執政黨，到底民進黨是值得喜歡還是值得討厭，民眾該好好思考，「如果做得好就繼續，做不好當然就是要下架民進黨！」

朱立倫也提到，國民黨的選戰策略就是一步一腳印，身為在野黨一定要不斷努力爭取支持，也要防止民進黨出奧步，包括「抹黑抹紅抹黃」等，選戰最後階段會更腳踏實地、認真選舉。

朱立倫還認為，韓國瑜若當選，不管是年改也好，能源政策或是現在的經濟、社福政策，國民黨當選後一定要重新檢討，尤其一例一休造成勞資對立，都要往好的方向去改。

▲朱立倫8日回桃園為立委候選人吳志揚掃街拜票，兩人在車上故作可愛狀，逗趣模樣讓支持選民笑歪了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫還陪同第三選區的魯明哲、第六選區的陳學聖、第二選區的吳志揚與第一選區的陳根德等立委候選人合體掃街拜票，朱立倫強調，他再次回到桃園希望桃園選情更加穩固，呼籲選民朋友11日一定要出來投票，把支持化為力量，選戰已到最後72小時，拜託大家一定要出來投票。

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