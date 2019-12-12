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女膨風「我老爸是蓋大樓的」炫富　詐騙女網友購買30萬元點數

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▲桃園市許姓女子去年向澳門女網友佯稱「老爸蓋大樓」炫富，誘使對方先後購買價值30萬餘元遊戲點數贈送挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲桃園市許姓女子去年向澳門女網友佯稱「老爸蓋大樓」炫富，誘使對方先後購買價值30萬餘元遊戲點數贈送挨告。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓女子透過網路遊戲認識居住在澳門的潘姓女網友，去年9月間開始傳了一張大樓照片給潘女，佯稱「我爸蓋的大樓」，還膨風家中有2台價值破千萬元鋼琴、家裡做蘋果手機向潘女炫富，許女還央求潘女贈送遊戲點數讓在遊戲裡使用，潘女先後以美金與澳門幣幫許女儲值在其虛擬帳號內共計30萬餘元點數，後來驚覺有詐提告，檢方12日偵結依詐欺罪嫌將許女提起公訴。

檢警調查，32歲的許姓女子透過網路遊戲結識玩家潘女，頻頻透過通訊軟體LINE交談，甚至還發展到許女稱潘女為「老婆」等親密關係，許女不只一次向潘女炫富，曾傳一張大樓照片給對方說「這是我家，我爸蓋的大樓」，還膨風說家中有2台價值破千萬元鋼琴，家裡做蘋果手機，有其他公司想找她合作，還說自己常在港澳地區出差，讓潘女以為許女家境優渥陷入迷思。

檢方查出，許女炫富一陣子後，曾開口要求潘女買遊戲點數贈送：「老婆，幫我刷、額度調一下，我會還妳，公司會撥錢給妳」等語，潘女認為許女會還錢，先後以美金、澳門幣刷卡共計189次，總金額折合台幣約30萬8904元，潘女有次突然來台灣找許女，才拆穿許女是假千金的謊言憤而提告。

許女在偵訊時辯稱，確實曾拜託潘女購買遊戲點數，但一直打算還錢，因對方在國外不知該如何還錢？檢方根據潘女提供刷卡帳單等證據，證實許女詐欺犯行明確，偵結依詐欺罪嫌將許女提起公訴。

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