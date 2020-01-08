「一粒男」偷吃好友妻10年！嘴硬「她也歡喜歡喜」...下場出爐了

▲桃園市廖姓男子偷吃好友妻逾10年，被好友察覺提告竟辯稱「她也歡喜歡喜」，地院判處5月有期徒刑。（示意圖／123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子與好友妻子發生曖昧之情，兩人暗度陳倉十餘年之久，姦情曝光後，人夫痛斥廖「我把你當成親兄弟，老婆卻被你騎了1、20年，你吃我夠夠」，廖男則回稱「她也是歡喜、歡喜啊」，人夫怒而提告，人妻庭訊坦承偷情，還指廖只剩1粒睪丸等生理特徵佐證，地院依相姦罪判處廖有期徒刑5個月，得易科罰金；人妻則判處徒刑2個月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，59歲的廖姓男子與58歲的人妻都是相交數十年好友，但2人卻於2007年開始產生婚外情，經常相約上摩鐵，後來姦情曝光，人夫打電話怒斥廖男「你吃我夠夠，我把你當成兄弟，老婆卻被你騎了1、20年」，廖男則回稱「我哪有吃你夠夠夠，你老婆也有關係在啊；不要說那麼難聽啦，她也是歡喜、歡喜啊！」人夫怒告廖男，並將對話錄音檔交由警方佐證。

法官審理時，廖男否認雙方沒有發生過性行為，人妻則坦承以每週一次頻率偷情，還指證廖男右腰間有傷疤、雙臂窩有肉瘤，曾因疝氣開刀切除一粒睪丸，僅剩下一粒等生理特徵；廖則辯稱是夏天打赤膊、喝酒無意間說出來的，所以人妻才會知道。法官認為，人妻對廖男的身體特質可精準描述，難認是閒聊聽聞留下深刻印象，對廖男辯詞不予採信。

法官針對檢警蒐集錄音檔與人妻坦承偷情等證據明確，確認廖男犯行明確，其中人妻依相姦罪判處有期徒刑2個月，緩刑3年；廖男則判處有期徒刑5個月，得意科罰金，本案還可上訴。

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