熟女吸笑氣開車肇禍　見警一臉茫然問「我在哪裡？」

▲桃園市張姓女子30日下午開車在桃園區要買速食時卻肇事撞車，員警到場時仍然一臉茫然恍神。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子30日下午駕車行經桃園區大興西路欲購買速食時肇事，員警到場卻發現張女意識模糊，完全不清楚自己撞車，並在副駕駛座上發現一支笑氣鋼瓶與數個氣球，懷疑張女吸用笑氣導致神智不清肇事，員警進行酒測並無酒精反應，全案則依公共危險罪將張女移送法辦。

桃園警方指出，30日13時20分，埔子派出所員警接獲報案指稱，大興西路二段有車禍事故，員警趕抵現場時，肇事的43歲張姓女子還一臉茫然坐在駕駛座上，混然不知自己倒車時撞上另輛轎車。

▲桃園市張姓女子30日下午開車在桃園區肇事撞車，員在副駕駛座上查出有笑氣鋼瓶與氣球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現，張女車上副駕駛座上有一桶笑氣鋼瓶，身旁還有好幾個氣球，質疑是否吸用笑氣導致精神意識模糊？張女則說，自己只是想到速食店買東西吃，但不知道為何會撞車，還問員警「我在哪裡？」讓員警哭笑不得；張女經員警酒測後發現沒有酒精反應，但坦承有吸用笑氣，警方偵訊後依公共危險罪嫌將張女移送桃園地檢署偵辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►抓假新聞自己卻造假 「棒球國手從警」都是假！八德分局致歉

►《海豚灣戀人》童星亂刀殺人判15年 被害少年母：未曾道歉、一定上訴

►蔡英文桃園客家庄拜票受訪時 有婦人嗆聲：老天爺會讓你落選







