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桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

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▲桃園檢警調查獲大選賭盤，其中桃園警分局於本月6、7日持搜索票查獲吳姓與陳姓組頭到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警調查獲大選賭盤，其中桃園警分局於本月6、7日持搜索票查獲吳姓與陳姓組頭到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警日前接獲地下選舉賭盤情資，立即指派桃園市調處、桃園與平鎮警分局偵辦，本月6日在平鎮區查獲吳姓與陳姓男子經營選舉賭盤，檢方查出2人分別以「禿子、眼鏡」為下注暗號，透過LINE或微信等通訊軟體招攬親友或熟客下注，警方現場查出270萬餘元現金與點鈔機等證物，依賭博罪嫌分別諭令30萬元、10萬元交保，檢警正擴大追查幕後是否有其他共犯參與。

桃檢檢察官范玟茵本月初指揮桃園市調處、桃園與平鎮警分局組成專案小組，本月6、7日持法官開立搜索票搜索，專案小組在平鎮區環南路民宅查獲41歲吳姓男子與39歲陳姓男子涉嫌經營選舉賭盤，起出帳冊、現金270萬餘元、點鈔機等證物，其中吳姓組頭手機LINE還有與賭客對賭下注等對話紀錄。

▲桃園檢警查獲大選賭盤，桃園警分局持搜索票在吳姓組頭住處起出現金270餘萬元、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警查獲大選賭盤，桃園警分局持搜索票在吳姓組頭住處起出現金270餘萬元、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，2人平常經營香港六合彩賭盤，大選將屆，自去年11月起開出總統賭盤，透過LINE或微信等通訊軟體招攬賭客，以總統候選人得票數結果為賭博標的，涉犯刑法第268條之聚眾賭博罪，犯罪嫌疑重大，分別諭令以30萬元、10萬元交保候傳，並指揮警調循線擴大偵辦。

專案小組查出，下注方式則以總統選舉為主，還以「禿子、眼鏡」為下注暗號，提供賭客下注圈選，以賠率來說，組頭是穩贏不賠的的贏家。

檢警重申，大選投票在即，掃除賭博等妨害選舉執法決心，不會有片刻鬆懈，將動員所有偵查能量威力掃蕩職業賭場、地下簽賭站等不法，絕不容許有心人士利用選舉賭盤介入影響選情。

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檢警調選舉賭盤禿子與眼鏡為暗號LINE與微信吸引賭客下注

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