桃園糊塗媽下車忘拔鎖匙男嬰遭反鎖　警消緊急破窗救出

▲桃園市八德警分局員警緊急破窗救出受困車內男嬰，母親在旁焦急等待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一位女子22日上午開車載著甫滿月男嬰外出，下車時忘記將鎖匙拔下，才剛關車門還來不及把男嬰抱下車就發現車門自動上鎖，女子心急如焚向請路人報警求助，員警聯絡消防人員趕來，徵得女子同意後擊破車窗將滿臉脹紅的男嬰順利救出，還好天氣陰涼車內溫度不高男嬰並無大礙，但女子已嚇出一身冷汗。

警方指出，22日上午09時許，八德區1名年輕女子在東勇街一處停車場剛下車，準備至後座將放在嬰兒座椅男嬰抱下車，未料才關上車門，車門隨即自動上鎖，因車用遙控器與手機都在車上，女子不知如何開啟車門，心急如焚下趕緊請路人協助打電話報警處理。

▲桃園市八德警分局員警破窗救出車內男嬰，仔細查看男嬰是否無恙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德分局大安派出所巡佐李國誌、警員鄭欣慈獲報後趕處協助，發現男嬰在後座安全椅上臉色脹紅，女子十分擔心男嬰狀況，女警鄭欣慈徵得女子同意後，擊破季車後方小塊車窗，再打開車門檢視男嬰並無大礙，女子見到兒子平安無事後，再三向員警表達感謝之意。

▲桃園市八德警分局員警與消防人員破窗救出車內男嬰，所幸並無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局提醒，目前市面上車輛若未拔鎖匙，關上車門後都會自動上鎖，駕駛上下車務必記得要將鎖匙與遙控器帶下車，若有載運幼童或嬰兒更要避免將單獨留置車上，以免發生車門反鎖意外，若在夏天車內高溫恐引發幼童窒息危險，遇到車門反鎖情事，可立即通知鎖匠開車門或撥打110請求警方協助，以避免意外事件發生。

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