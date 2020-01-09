謝龍介力挺童小芸 路口與選民開講

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介，陪國民黨第三選區立委候選人童小芸，在路口與選民開講，晚上在安南區掃街拜票，力薦童小芸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選將屆，國民黨台南市黨部主委謝龍介，1月8日上午陪國民黨第三選區立委候選人童小芸，在北區和緯路、育德路路口與選民開講，熱情民眾看到「龍介仙」，很多人開心停車握手合照、也有人按喇叭表示支持、有的比手勢表示支持，不管選民動作如何表示，在在說明對謝龍介、對童小芸的支持與肯定。

謝龍介強力推薦童小芸來自基層，是全國最努力、最認真、品德俱佳的候選人，8日晚上更陪同童小芸在安南區北區車隊掃街，力挺童小芸。謝龍介表示，11日就要投票，呼籲大家用神聖的一票，改變我們的未來，創造我們的生活。請全國選民1月11日大選日，總統票支持韓國瑜，政黨票投中國國民黨，立委選票請支持國民黨提名的候選人。

童小芸表示：面對民進黨用國家的資源對付在野黨，藉著公務行程無情的打壓，甚至對付同黨同志。我們不但要有絕對的危機意識，更會憂慮台灣的繁榮安定將會毀於一旦。當今的政府不能給我們享受好日子，甚至違反民意，公民投票以核養綠已經通過，小英政府仍然造成台灣的空氣污染，這種政府叫我們怎能不換？童小芸表示，我們大家終結過去4年政治亂象與人民痛苦的關鍵時刻，面對選戰，我們要有必勝的信心，人民最終一定會大勝利。

童小芸認為，這4個月來，她每天早晚傾聽人民的聲音，聽到基層的聲音，聽到中華民國主權要永遠存在的聲音，所以請大家做伙來打拼，共同完成中華民國這場聖戰的大勝利，童小芸會認真打拼來捍衛中華民國的主權，建設台灣這塊土地。我們大家在這裡共同扶持中華民國，在中華民國這面國旗之下，共同維持和諧的社會，這是我們共同的使命與責任，我們要共同做伙來打拼，給下一代有一個美好的未來。