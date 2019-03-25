盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物特選外銷等級3/26開賣

▲支持台灣在地農業，東森農場系列即將推出台中東勢茂谷柑，預計於3/26（二）14:00東森購物台CH47獨家銷售。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物推出的東森農場系列，驚人銷售成績一檔接著一檔，繼高雄市長韓國瑜大力推廣美濃外銷等級北蕉，讓12噸在33分鐘快速完售後，此次將於3/26開賣台中東勢茂谷柑，同樣產地直送，並特別邀請台中市長盧秀燕推薦，而最後銷售所得全部回饋當地農民，為台灣農業盡一份心力。

台中市東勢區是孕育茂谷柑的發源地，不論氣候、水質、土壤等環境條件，都很適合栽培茂谷柑，種出來的茂谷柑外型呈扁圓形，果基與果頂平坦，果肩部結實有彈性，果皮以亮麗的鮮橙色，果肉柔軟多汁，甜度高且糖酸比適中，品質好是送禮首選。東森購物指出，這次銷售的茂谷柑，特選外銷等級腰圍27公分以上的27A規格，收成1,000顆裡只有60顆符合外銷27A規格，相當稀有珍貴。

▲台中東勢的氣候、環境條件，相當適合栽培茂谷柑。

台中市長盧秀燕推薦提到，「茂谷柑果肉柔軟多汁、果皮薄，顏色鮮豔又有蜂蜜的香味，一定要推薦給東森購物的會員朋友們，透過產地直送，藉著這次難得的機會，在家輕鬆品嚐台灣在地的好味道，邀請大家一起支持台灣農業。」

挑選茂谷柑以飽滿重量感的果實為佳，代表水分充足又新鮮，才是上品。台中市農業局長蔡精強說，「東勢果農們不惜成本以麥片黑糖牛奶發酵成有機肥，這種有機栽培方式提高了茂谷柑的品質，甜度更可高達13～15度，此外，果農還會在茂谷柑表板搽粉塗白碳酸鈣粉，讓果皮更紅潤防水，因為茂谷柑若防曬沒做好，果肉質地會變硬、汁液也會變少，所以茂谷柑身上、用手一擦即掉的白白粉末，其實是碳酸鈣粉，就像茂谷柑的防曬乳，可保護果實避免曬傷。」

▲茂谷柑表皮有一層白色粉末，主要用來保護果實避免曬傷。

東森購物表示，茂谷柑富含維他命C、B12、礦物質、有機酸、纖維質等營養成份，響應支持在地農業，3/26（二）14:00東森購物台CH47將獨家銷售，共限量1,000組，消費即回饋10%東森幣，此外，台中市農業局長蔡精強及茂谷柑達人張明煌當天也會上節目親自推薦給大家。