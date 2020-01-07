美華泰生活館雲林兩分店1/31熄燈　北部縣市陸續撤點！斗南人不捨

記者蔡佩旻／雲林報導

美華泰成立於1978年，全盛時期在全台有29間分店，販售美妝、美髮、家用品，鎖定年輕女性客群，先後於全台各地展店，深獲當時年輕人喜愛，近年因大環應影響、租約到期等因素，各地分店陸續吹熄燈號，預計撤點的各分店均在1月底前全部封館出清，實際回饋給多年支持的鄉親，續多民眾聽到消息都驚訝不捨。

▲美華泰斗南店2015年開幕至今營業約4年多，寬敞的購物空間與乾淨的環境，其實有不少鐵粉消費者，撤點消息傳出，讓人驚呼不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

請繼續往下閱讀...

美華泰企劃部襄理呂明瑾表示，基本上是外在環境與經營上嚴峻，行銷通路上市場環境不好，以及人事成本與資金成本一直提升，導致公司有這樣的決定，目前全省在一月底前總共有25間店，一月過後其他中、北部縣市也陸續會有撤點動作。雲林縣的部份因為大環境影響所以斗南店與北港店都於1月31日結束營業。

斗南民眾徐小姐表示，平時會帶國二的女兒到美華泰購物，女兒與同學也會結伴前往選購飾品，突然接收到要撤點消息令人不免吃驚，斗南店大約營業4年多，大概也為斗南人留下不少回憶，主要是寬敞的購物空間與乾淨的環境，可以讓人放鬆挑選商品，所以蠻喜歡這家店。

徐小姐說，目前美華泰封館出清到1月底，所有商品都是「批發價」打79折，美華泰算是用很大的誠意來回饋在地鄉親，未來如果有機會回到斗南設店，我還是會繼續支持。

另一民眾吳先生則說，斗南店緊鄰省道，沒有停車場但是騎機車前往還算方便，以地點上來講的話比較可惜的是距離斗南鎮上商圈有些距離，如果能設立在火車站附近，也許會不一樣，門市外觀來看目測應該有300坪跑不掉，未來會不會有其他連鎖店進駐，有待觀察與期待。

▲美華泰目前全省有25間店，一月過後其他中、北部縣市也陸續會有撤點動作，雲林縣的部份因為大環境影響所以斗南店與北港店都於1月31日結束營業。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美華泰斗南店將於到1月底退出雲林百貨市場，所有商品「批發價」打79折，吸引不少民眾前往消費。（圖／記者蔡佩旻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►寶雅前身「美華泰」逐步告別北台灣 月底一次收掉府中、泰山2店

►時代的眼淚！西門美華泰7/15歇業 換28層樓日系飯店



►看準民眾愛逛大賣場...聯邦銀行推悠遊聯名卡 搶攻小資一族

