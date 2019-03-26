外銷等級東勢茂谷柑首次賣進購物台　1小時賣光1000箱

▲東森購物台開賣外銷等級台中東勢茂谷柑，限量共1,000箱在1小時內被搶光。左起為東森購物專家羅聆、東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷、台中市農業局長蔡精強、茂谷柑達人張明煌。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

幫台灣農民拚內銷，台中東勢茂谷柑首次賣進購物台，透過東森購物旗下電視購物通路行銷，讓更多消費者能品嚐到產地直送、好品質的在地水果，台中市長盧秀燕也特別錄製影片擔綱代言人強力推薦。這次特選外銷等級27A規格茂谷柑販售，僅限量1,000箱，再加碼消費回饋10%東森幣，吸引許多會員下單搶購，1小時內全部賣光。

繼高雄美濃北蕉之後，東森購物此次獨家銷售台中東勢茂谷柑，同樣特選外銷等級，一箱12公斤賣880元含運，每箱平均約53～55顆，其特色包括果形端正、果皮鮮黃、完整無斑點、蒂頭偏綠等之外，每一顆飽滿均勻，腰圍皆是27公分以上，是國內少有機會能夠吃到的27A規格，因為總產量分級後，只有20%為27規格，其中又僅30%才能選定為A級茂谷柑，等同於收成1000顆裡，只有60顆能符合27A規格。

▲特選27A規格外銷等級茂谷柑，每一顆飽滿、均勻，光從外形就能知道是嚴格挑選，好品質不在話下。

由於27A規格茂谷柑基本上都以外銷為主，一般市場上頂多買到23A規格已算不錯，因此難得有機會能夠吃到高品質的茂谷柑，且從產地直送，在家就能輕鬆品嚐台灣在地好味道，讓東森購物900萬會員大軍再度發揮搶購力，立刻用新台幣把限量1,000箱茂谷柑在1小時內全部下架，而最後銷售所得將全部回饋當地農民，為台灣農業盡一份心力。

▲蔡精強、張明煌特地北上;到東森購物台棚內親自推薦東勢茂谷柑特色。

台中市農業局長蔡精強表示，截至目前為止，茂谷柑外銷量已有將近500公噸，後續還有將近4、500公噸訂購量準備外銷，主要以新加坡、馬來西亞、香港、加拿大4個市場為主，當地消費者吃了以後，認為茂谷柑品質很好，加上已認定品牌，所以都很願意採購；這次透過東森購物這樣一個穩定平台，把外銷規格高品質的茂谷柑分享給通路會員，主要就是希望能把好東西提供給國內消費者，另一方面，雙方也在積極進行洽談，期望未來多合作，把台中其他水果如火龍果、枇杷、水蜜桃、甜柿、水梨等推銷出去，讓更多人一起品嚐。

東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷提到，高雄美濃北蕉以及台中東勢茂谷柑皆第一次主打外銷等級販售，並且找來地方政府合作，品質絕對掛保證之外，電視購物還發揮了教育作用，教導消費者如何挑選購買，其實也等於間接幫助農民，讓產地與消費者可以連接起來，未來東森購物將持續與各地政府、農會洽詢，找尋品質好的農產品推薦給大眾。