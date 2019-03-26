茂谷柑皮薄難剝亂噴汁　他種了近30年教你正確剝皮方法

▲栽種茂谷柑近30年的張明煌，在東森電視購物上分享關於茂谷柑的小知識。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台中東勢茂谷柑首次賣進東森購物台，限量1,000箱特選外銷等級27A規格茂谷柑在1小時內全部賣光，雖然每箱平均約53～55顆，但茂谷柑達人張明煌說，茂谷柑很耐放，可存放20天以上，所以買回去後不用急著吃完。此外，他也分享了茂谷柑的剝皮訣竅，如何避免亂噴汁。

台中東勢地區因氣候、環境條件適合栽培茂谷柑，為了種出好品質，當地果農們不惜成本以麥片、黑糖、牛奶發酵成有機肥栽培，使得茂谷柑甜度可高達13～15度。而和其他柑橘相比，茂谷柑外型呈扁圓形，果基與果頂平坦，果肩部結實有彈性，果皮以亮麗的鮮橙色，果肉柔軟多汁，甜度高且糖酸比適中，張明煌說，茂谷柑還有另一特色，就是帶有蜂蜜香氣，尤其吃完以後，喉嚨會有回甘感。

▲張明煌說，茂谷柑吃起來帶有一點蜂蜜香氣，喉嚨會有回甘的感覺。

此外，茂谷柑表皮常見塗抹一層白色粉末，栽種茂谷柑近30年的張明煌說，其實那是碳酸鈣粉，也就是俗稱的石灰粉，目的是保護果實避免曬傷，讓果皮更紅潤防水，若防曬沒做好，果肉質地會變硬、汁液也會變少。通常果實採收後會清洗乾淨再出貨，但購買時若看到仍有殘存白色粉末，只要清洗乾淨即可放心食用。

想要挑選好吃的茂谷柑，除了以飽滿重量感的果實為佳，代表水分充足又新鮮，張明煌建議選看起來比較扁、周圍飽滿、果皮細嫩，那種品質最好；另外，剝皮也有訣竅，由於底部的皮較薄，剝的時候一不小心就會噴汁，也容易剝得不好看，所以要從皮厚的蒂頭往下剝比較好。

張明煌也提到，茂谷柑很耐放，買回去之後不用急著吃完，基本上可以放20多天，尤其茂谷柑有包裝起來的話，不建議拿掉包裝袋，就這樣放著，可以避免水分蒸發掉，若把袋子拿掉，通常第2、3天，水果會變得軟軟的。