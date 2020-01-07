國民黨拿「921」當選舉文宣　民進黨痛斥：拿人民的血溫暖自己

▲國民黨拿「921」當選舉文宣，民進黨痛斥用人民的血在溫暖自己。（圖／民進黨提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨中和區立委候選人邱烽堯，以及國民黨南投縣黨部再替南投立委候選人馬文君、許淑華以數字「921」做催票口號。民進黨7日舉行記者會痛斥，國民黨拿人民的血在溫暖自己，要求收回傳單並向國人道歉。

民進黨發言人戴瑋姍表示，必須向國民黨呼籲，不要拿人民的血溫暖自己，兩天前民進黨已經針對國民黨中和立委候選人邱烽堯在競選傳單上印出921三個數字提出嚴正譴責，竟然在南投再次出現921的選舉文宣。

▼民進黨痛斥國民黨拿「921」當選舉文宣。（圖／民進黨提供）



戴瑋姍指出，南投是921震央，但南投兩位國民黨立委候選人馬文君、許淑華都抽到一號，因此他們在傳單上再次以「921」這個符號去催票，「請國民黨必須針對如此冷血的行為道歉。」

民進黨發言人李晏榕也拿出數張照片，回憶921地震發生時全台灣的受災情形。她強調，去年才剛紀念921大地震20週年，這是台灣史上死傷最慘重的地震，死亡高達2415人，失蹤29人，傷者11305人，房屋全倒51711棟，半倒53768棟。

李晏榕批評，921不是冰冷的數字，有多少家庭在這場天災後流離失所，有多少人民失去親友家人，有多少人一輩無法走出創痛，但是人民有如此血淚苦痛，卻被國民黨又再喚起傷痛。

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