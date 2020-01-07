陪同蕭美琴花蓮中南區掃街拜票　陳建仁：對花蓮選情深具信心

▲副總統陳建仁陪同黨籍立委蕭美琴到花蓮中南區掃街拜票。（圖／蕭美琴辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

副總統陳建仁7日在花蓮陪同黨籍立委蕭美琴掃街拜票，車隊一路從富里出發、經過玉里並進入瑞穗，沿途受到民眾的歡迎與支持，陳建仁表示蕭美琴在花蓮深耕十年，服務超越黨派、實在做事的成績大家都有目共睹，加上花蓮鄉親的熱情支持，對花蓮選情深具信心。

▲▼車隊從富里出發、經過玉里再到瑞穗，沿途支持民眾熱烈歡迎。

選戰倒數第四天，繼6日行政院長蘇貞昌的輔選之後，今天上午由陳建仁陪同蕭美琴在花蓮南區進行輔選，陳建仁表示，看到那麼多花蓮鄉親的熱情支持及加油，也代表了蕭美琴在花蓮的長期耕耘大家都有目共睹，無論是已通車的蘇花改與後續360億「蘇花安」計畫，還是地方的教育、農業建設經費，一點一滴都是蕭美琴會做事、腳踏實地做事的成績。

掃街車隊上午行經瑞穗，熱情的後援會幹部與支持者紛紛大喊加油更有民眾大讚人稱「大仁哥」的陳建仁真的非常親民，是不折不扣的「暖男」。陳建仁看到那麼多熱情的支持民眾時特別表示，對花蓮的選情深具信心。

▲蕭美琴希望民眾再支持她為花蓮打拼。

蕭美琴表示，花蓮南區包括富里、玉里與瑞穗都是農業鄉鎮，他也陸續爭取經費投入擴大灌區與農村再生計畫，就是要讓花蓮的農民可以毫無後顧之憂地務農打拼；此外，在交通與觀光方面，他也爭取到了台九線拓寬與花東縱谷景觀大道計畫，以及玉里的赤科山電桿下地與道路改善經費，希望花蓮鄉親可以支持他，讓他為花蓮繼續打拼。

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