獨派掛布條「支持韓國瑜就是支持共產黨」　王淺秋批「惡劣、抹紅」火速提告

記者邱中岳／台北報導

台灣國辦公室主任陳峻涵等4人，7日下午2時許在監察院對面大樓懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，而韓辦發言人王淺秋也到中正一分局提告，並指出「這是一個抹紅的手段」。

陳峻涵等4名台灣國成員，下午2時許從忠孝西路、中山北路口一棟大樓放下「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，引起許多路過民眾側目，而警方獲報後也在30分鐘內要求陳等人將旗幟撤下。

▲王淺秋前往北市中正一分局提告，並強調這是一種刻意抹紅的惡劣攻擊。（圖／記者邱中岳攝）

韓國瑜競選辦公室獲悉後，發言人王淺秋也由律師陪同下前往中正一分局提出告訴，筆錄結束後接受媒體訪問，強調這是一個惡劣的攻擊手段，刻意的對韓市長做出「抹紅」的動作。

王淺秋表示，這是一個惡劣的攻擊、一種抹紅的手段，這樣懸掛布條惡意攻擊候選人，所以才會以韓國瑜競選辦公室的立場到警局提出選罷法、妨害名譽的告訴。

▲獨派懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條，王淺秋認為是刻意抹紅。（圖／台灣國辦公室提供）

王淺秋強調，韓市長的理念是將台灣變成一個和平民主的法治社會，且堅決反對一國兩制，且對大陸立場也很明確，就是希望能夠維護台灣民主自由，這樣扣上紅帽子的手段是相當惡劣的。

警方目前也在受理王淺秋報案後，將通知陳峻涵等4名涉嫌懸掛布條的台灣國成員到案說明，也將依照選罷法以及妨害名譽等罪嫌將4人函送地檢署偵辦。

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