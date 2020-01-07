影／韓國瑜當選將啟動「最大規模人才培育計畫」：我們要衝破滿天烏雲

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日下午前往宜蘭運動公園造勢，強調台灣與國際接軌的重要性，直呼若2020當選，將啟動「最大規模人才培育計畫」，讓碩士、博士生出國當交換學生一年、且小學一年級也要實施中英文雙語教育，並鼓勵全台公私立大學與國外大學合作，邀請來台設立學校，「我們要衝破滿天烏雲，重新再起，讓全世界尊敬台灣，為我們感到讚嘆！」

▲韓國瑜與呂國華同台宜蘭聯合造勢。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜今前往宜蘭公園路造勢，與黨籍立委候選人呂國華同台，致詞時不斷讚嘆宜蘭市民主聖地，45萬人口、2100平方公里的土地，面積只有新加坡的3倍大，但外地的遊子只要講到宜蘭，心中都會感到驕傲，更別說宜蘭最出名的三星蔥、櫻桃鴨的高水準。

「剩下4天要投票，這一票，太重要！」韓國瑜表示，目前中、日、韓有共同市場，東南亞國家也有，但台灣卻通通進不去，貨物要被課關稅該怎麼辦，「這不得了，去年全台有4萬家公司工廠倒閉，改變的方法很簡單，做起來卻很苦，就是開放二字。」

▲韓國瑜現身，台下支持者情緒相當激昂。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜強調，自己當選後的首要任務就是「讓下一代跟國際接軌、向全世界開放」，同時承諾自己將展開「最大規模人才培育計畫」，「當選後我不貪污，一心一意為人民，只要錢不亂用，一定會夠！」

韓國瑜提出教育藍圖，要讓全台碩士、博士生出國交換學生一年、小學一年級實施中英文雙語教育、軍公教45歲以下有計畫性地送出國、鼓勵全台公私立大學與國外學校合作，來台設立學校，「迅速跟國際接軌，突破一切困難，改變台灣、衝破滿天烏雲。我有絕對信心重新再起，讓全世界尊敬台灣，找回2、30年前台灣人的光榮，讓全世界國家為我們感到讚嘆，讓所有子弟為我們這一代的努力感到驕傲！」

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▼主辦單位下午3時47分喊出現場突破2萬人。（圖／記者游芳男攝）