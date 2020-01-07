選定了？柯文哲脫口：希望台灣還可以撐4年…「等我來！」





▲柯文哲出席民眾黨新竹造勢 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數4天，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲6日接受網路節目專訪，被問到「台灣會垮嗎」等問題，認為現在的局面很像明朝末年，「希望撐得住4年等我來」。

柯文哲7日率民眾黨不分區立委候選人高虹安、立委候選人吳達偉上網路節目訪問，在節目中大談政治與大選等問題。

面對民眾黨的選情，柯文哲說，民進黨執政4年，產生太多政治任命的位置，「酬庸位子太多，造成西瓜黨效應太重」，而這些政治任命官太多，深知改朝換代會歸零，所以不得不往前走，很像流寇集團攻城掠地的打法，例如明朝末年的李自成。

主持人詢問，明朝後來就垮了，那台灣會垮嗎？柯文哲笑說，「希望我們還可以撐住4年，等我來！」

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