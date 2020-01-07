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賴清德欽佩陳柏惟精神　要支持者成為浪頭後的推力衝破消波塊

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▲▼民進黨副總統候選人賴清德陪同陳柏維掃街。（圖／陳柏維競選辦公室提供）

▲民進黨副總統候選人賴清德陪同陳柏惟掃街。（圖／陳柏惟競選辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德7日南下陪同台中第二選區立委候選人陳柏惟在沙鹿掃街，在致詞時盛讚陳柏惟從不被看好一路力拚，呼籲選民做他的後盾，成為浪頭後面的推力，再大的消波塊也可以衝過去。

賴清德表示，他十分欽佩陳柏惟的精神，也肯定陳柏惟守護台灣的理想的感染力量，一步一腳印全心投入，讓全台灣都受到共鳴。他也比喻民意就像流水，民意的力量就像潮汐的力量，陳柏惟現在就在潮汐的浪頭上。

陳柏惟則表示，昨天才發生上周他公辦政見發表影片被台中市政府網路下架的事件，選舉到了最後關頭，竟然還發生這種下架民意的事，他認為台中市政府應該說清楚講明白。他痛批，今天影片若不明原因就可以刪除重傳，那週六開票結果不滿意是不是可以重選？

陳柏惟也提到，他在昨天掃街時，巧遇對手顏寬恒，並君子相擁。他說，人在擁抱時，是最能感受彼此心跳動的時刻，他想請問顏寬恒，昨天是否有感受到各自的理念，是否記得自己參政的初心。

▲▼民進黨副總統候選人賴清德陪同陳柏維掃街。（圖／陳柏維競選辦公室提供）

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