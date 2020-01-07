川普狂言「炸伊朗文化遺產」　國防部長打臉：不會設為攻擊目標！

▲美國總統川普揚言攻擊伊朗文化遺產，遭到砲轟。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美伊關係進入完全僵局。美國總統川普日前提到「可能將鎖定伊朗的文化地點、文化古蹟進行攻擊」，立刻引起外界強烈炮轟，認為川普這樣的舉動已經觸犯到戰爭罪。對此美國國防部長艾斯培（Mark Esper）6日表示，美軍將不會違反武裝衝突法，將伊朗文化遺跡當作目標。

根據《路透社》、《CNN》報導，在美國擊殺伊朗第二精神領袖蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，引發伊朗政府相當不滿，就連空襲處位於伊拉克巴格達國際機場，也讓伊拉克相當不滿。就在伊朗揚言一定會報復後，川普也不甘示弱的表示，不排除將伊朗文化古蹟處列為攻擊目標。外界對於川普這樣的說法感到相當震驚，因為明顯已經違反戰爭法，美國國務卿蓬佩奧在川普說出狂言後，在節目上試圖平息「我們將會依法採取任何可能的行動」。

▲艾斯培回應將不會攻擊伊朗文化遺產。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧指出，美國人民應該知道，我們攻擊的每個目標都是合法目標，而唯一的使命就是保護捍衛美國。然而川普支所以說出這樣的話，他也解釋「他們被允許殺害我們的人民，允許酷刑殘害我們的人民，被允許用路邊炸彈炸毀我們的人民，但我們卻被禁止接觸他們的文化遺址？只是不對的吧！」

美國國防部長艾斯培表示，美軍將不會違反武裝衝突法，將伊朗文化古蹟作為攻擊目標。目前若將文化古蹟作為軍事行動目標，被視為戰爭罪，甚至在2017年川普政府還支持聯合國破壞文化地點的決議。