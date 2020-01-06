月薪19萬卻存91萬？李旻蔚酸對手「開課教理財」　余天駁斥：資料都沒看清楚

▲李旻蔚酸余天理財如有『天』助。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

民眾黨立委候選人李旻蔚6日召開記者會，質疑三重現任立委余天明明月薪19萬，「卻每個月淨存91萬，還款125.8萬」，其中的數字差距應該向選民說清楚，甚至酸對手應該開課教年輕人如何理財。

李旻蔚表示，余天108年1月自稱有2300萬的房貸，但是廉政專刊154期的資料指出，余天108年6月的貸款剩下1617萬，短短半年就減少了629萬，存款還增加了364萬，依照立委19萬元的月薪，不可能達到這種存款數字，房貸也不可能不到半年就少掉一半，因此，李旻蔚質疑余天的收入到底都從何而來？

▲余天反嗆對手資料沒查清楚。（圖／翻攝自余天FB）



對此，余天解釋，房貸從103年就開始繳，所以才繳到剩下1600多萬，再加上去年領回6年期的投保費用，共387萬元，所以存款才會突然增加，這筆費用是透過正當管道領取，先前房貸也有向監察院申報，反嗆李旻蔚「資料都沒看清楚」。

三重除了民進黨與民眾黨2名火藥味濃厚的候選人，還有國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥，她這4個多月來每次拜票總會揹著一個假嬰兒，遭對手諷刺揹著假娃娃，「代表說的話也都是假的」，其實李翁月娥揹假嬰兒的出發點是呼籲選民關注育幼議題，強調自己十分重視少子化，提出的多項政策也都是針對年輕爸媽或是孩童，希望把三重打造成更良好的育幼環境。

▲李翁月娥關注育幼議題。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



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