她嘆「台灣女生」總被阻止吃冰　網曝美國友人實測：不吃真的比較不痛

▲原PO問「為什麼台灣女生總是被阻止吃冰？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多老一輩的人都會勸年輕人少吃冰，尤其是女生最好別碰。一名女網友就在PTT發文，說歐美女生或日本女生全年都吃冰，生小孩也不用坐月子，「這是什麼神體質？」她接著說自己很愛吃冰，「不吃冰不作死會心裡不痛快，不過，我會挑黑糖口味的吃……」最後忍不住直嘆「嗯……不要diss我，好想當男人呀！」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「為什麼台灣女生總是被阻止吃冰？」看到貼文後，其他人紛紛留言，「想吃就吃啊，不用管別人說什麼吧」、「我不會耶，經期來照樣吃冰，不會太痛」、「會痛的不用你講她自己會不吃，不會就不會」、「我照吃欸，只有月經前三天吃冰會痛，但經期吃冰沒事。」

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▲原PO說自己吃冰有時候沒事，有時候痛到不認識自己。（示意圖／記者謝婷婷攝）

不過就有網友用實際經驗說話，「經期吃冰30分鐘內保證經痛，月經來潮前一個禮拜吃冰，也會造成當月月經較痛，試了幾個夏天以後不用別人管，我自己就不想吃了」、「我到美國生活後，被不少美國女生問吃冰是吃到胃裡，跟子宮有何關係，但有人真的嘗試經期不吃冰，很驚訝地告訴我真的比較不痛。」

還有人表示歐美女生習慣吃止痛藥，「美國女生從小的觀念就是經痛就吃止痛藥」、「歐美因為很習慣吃藥，痛都直接吃止痛藥，沒在管吃什麼的」、「因為台灣不愛吃止痛藥，相信我該吃就吃，吃了止痛藥可以活得正常何必忍。」

更多網友認為是體質問題，「我伯父說我的體質吃冰沒差，但要戒掉的是血製品（米血，鴨血），停掉幾個月後，就真的沒再痛過」、「每個人體質不同，大部分女生都偏寒吧」、「看體質啦……我媽想吃就吃身體好得很，她體質有本錢這樣消耗」、「看體質吧？有些人吃一堆也不會怎樣，自覺或看醫生說吃冰，會影響生理痛的自然就會少吃或不吃。」

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