3千公尺只花13分10秒！台大男憶「我服役時遇到的沈一鳴將軍」給完美評價

▲時任空軍司令沈一鳴上將。（資料照／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

黑鷹直升機意外，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，各界無限哀嘆痛失英才。一名台大畢業生在《Dcard》發文「我服役時遇到的沈一鳴將軍」，說他聽到沈總長殉職的消息，整個心思很亂，大嘆「這麼優秀的一位將官就這樣沒了」。接著原PO分享他服役的親身經歷，「這一摔真的國家損失慘重……希望總長能安息。」

男網友回憶自己約莫幾年前服役的時候，沈一鳴時任空軍作戰指揮部的指揮官，剛到部沒多久就從學長口中聽說「這基地的指揮官來頭不小，以前是幻象的飛官，體能很好」之類的，「當時剛結束新訓，那是一個少校營長就跟土皇帝一樣的地方，所以完全不能想像中將到底是怎樣的存在。」

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原PO說，有次他們幾個菜兵在掃地的時候，突然有個人經過，那個人主動開口「辛苦了」，他回過神仔細一看，發現對方肩膀上是2顆星星，馬上大驚心想「這不是指揮官嗎！」連忙要放下手邊器具要敬禮，結果指揮官馬上說「你們忙，不用敬禮了」，這就是原PO第一次遇到沈將軍。

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▲參謀總長沈一鳴。（資料照／記者屠惠剛攝）

過了一個月後，某個禮拜五晚上原PO剛好留守，跟留守的士官和幾位學長學弟運動完，就一起到餐廳用餐，當時給軍官用餐的前廳沒有開，所以不論軍士官都在後廳用餐。一行人打完飯後就隨便找了位子，「反正整個餐廳空蕩蕩，基本上只有留守的士兵士官還有某些階級較低的校級參謀會來吃。」

沒想到吃到一半，突然有人發現「欸！那個人是不是指揮官啊？」大夥抬頭一看，對方果然是沈一鳴，看起來是剛運動完來吃飯，「他打完飯後也稍微看了一下整個餐廳，發現了我們，他走過來很親切的問『這裡沒人坐吧？』」。

男網友說，沈一鳴那時看到他們是新兵，就不停問「有沒有哪邊需要幫忙的啊？餐廳菜好不好吃夠不夠啊？幹部的領導有沒有問題」，而且不只關心義務役兵，也很關心同行士官，「而不是對士官下指導棋說要好好照顧我們義務役之類的話，這是我覺得他和其他長官非常不一樣的地方。」

▲沈一鳴遺體日前送抵三總，總長夫人隨車一路護送相陪、嚴德發率三軍儀隊迎靈。（圖／記者葉南州攝）

「又有一次是我們剛好運動完，比他早30秒進餐廳，拿好碗盤準備打飯，他進來後我們說『指揮官您先打』，他說『不用讓～照順序來就是了』」，原PO說，督伙的軍官那時看到沈指揮官，可能想幫忙也想拍馬屁，就主動要幫沈一鳴打菜，結果沈一鳴馬上回絕、堅持自己來就可以，「託他的福，我服役的期間餐廳基本上都不難吃，因為廚房知道指揮官都會來吃，都不敢亂煮，就算是沒啥人的假日也是。」

除了做人親切，沈一鳴自我約束也是高要求，「基本上他只要有時間都會在下午運動時間出現，跑步的時候很常遇到他」，直呼很多上校以上的主官在運動時間沒出現過。沈一鳴不只熱愛運動，成績更是亮眼，「有次剛好我們體測的時間跟部本部碰到，沈將軍那時候也在體測，他3000公尺測完是13分10秒，我那時候最快也不過跑13分30」，而且義務役跑15分30秒就能放18，以沈一鳴年紀的體測標準，滿百只要16分或17分，「別忘了他已經是50多歲的人了，我們只有一位學長跑12分多贏他而已。」

「以上是我軍旅生涯中碰到沈將軍的經歷」，原PO直說，從沈一鳴的行為跟言談裡，可以感受得到是一位自我要求很高的人，也不會因為職位高了就擺架子，「至於總長優秀的經歷就不多說了，新聞應該都有報了，昨天這一摔真的國家損失慘重……希望總長能安息~ 謝謝您一生對國家的奉獻。」

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