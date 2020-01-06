「警方偵辦不分藍綠」　民進黨提證據：針對韓國瑜假訊息偵辦48件

▲民進黨舉行記者會反擊國民黨抨擊箝制言論自由。（圖／民進黨提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨接連舉行記者會，批評台灣成為箝制言論自由的國家。對此，民進黨6日舉行「台灣自由度亞洲第一 不容國民黨造謠抹黑」記者會，譴責國民黨將散播假訊息的行為無限上綱成言論自由，蓄意誤導社會認知。發言人何博文更拿出證據佐證，針對韓國瑜個人的，警方總共偵辦的48件，其中也有高達29件移送檢方偵辦，顯示警方偵辦不分藍綠。

民進黨發言人鍾佩玲表示，台灣言論自由不是自己講講，而是經過國內外機構來認證。首先，年初自由之家發布「2019年自由與媒體」報告，台灣排名是最高的4分等級，反觀對岸則是最低的0分等級。

她強調，去年12月，非政府人權組織CIVICUS和區域人權組織亞洲論壇，所做的公民活動空間自由度調查，全球196個國家，43國列為開放，而亞洲25國中，台灣是唯一被列為開放的國家，開放程度甚至超越美國、澳洲。

發言人何博文則表示，如果任由所謂的假消息、謠言不斷的蔓延，這不只對國民黨有傷，也對民進黨有傷，更對台灣的民主自由造成很大傷害。所以，特別在選前，偵辦假消息、謠言、具體的不實消息，是在維護台灣民主政治正常運作，而不是在製造所謂的恐慌，希望國民黨能釐清這基本的民主常識。

何博文提出檢警偵辦假消息的數據佐證，從108年1月1日到109年1月4日一年的時間，警方針對國民黨政治人物有關不實的訊息、謠言或假消息，總共偵辦的91件，其中有55件移送檢方。其中，針對韓國瑜個人的，警方總共偵辦的48件，其中也有高達29件移送檢方偵辦，「請問警方偵辦有分藍、綠嗎？有因是國民黨或民進黨的因素，就不辦或嚴辦嗎？」

發言人李晏榕補充，108年1月1號至109年1月4號，刑事警察局共受理289件有關政治人物之假消息，但有近200件是針對非國民黨陣營，也就是泛綠陣營的攻擊，相較下綠營政治人物才是遭受嚴重的攻擊。

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