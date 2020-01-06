韓國瑜陣營狂炒作綠色恐怖　蔡英文競辦提「3問國民黨」反擊

▲蔡英文競選連任辦公室發言人簡舒培提「三問國民黨」反擊。（圖／蔡英文競辦提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨接連舉行記者會攻擊檢警單位查察謠言，查藍不查綠，抹黑是綠色恐怖戒嚴。蔡英文連任辦公室發言人簡舒培6日舉行「國民黨要開謠言水門沖垮台灣民主嗎？ 」三問國民黨記者會予以回擊。

蔡英文競選辦公室提「三問國民黨」：第一，請問，在選舉的時候 造謠選舉舞弊，應不應該查？第二，請問，在農產收成的時候 造謠農產價格崩盤，要不要查？第三，請問，在沒有查證下 造謠農會的資金通通被挪用，要不要查？

簡舒培表示，近日來，國民黨一直說有檢調單位去查案，是所謂的查水表，但事實上，這些造謠，足以危害台灣的民主，撕裂台灣社會，所以，希望國民黨不要為了自己一時的選舉利益，混淆視聽，包庇造謠者，讓台灣的民主受到嚴重的衝擊。

簡舒培指出，最近檢調單位查的個案，其實不是抹黑，也不是綠色恐怖，經過刑事局等單位澄清，發現國民黨根本是不明就裡、避重就輕，也是刻意要開謠言的水門，這水門一開就是要衝擊台灣的民主。

簡舒培說，所以要質問國民黨，你們的良心在哪裡，你們難道要造謠造到台灣的民主垮掉，你們才心甘情願嗎？這樣對台灣好嗎？她舉例，有人造謠中選會投票通知單刻意晚寄，但中選會已說明過，選舉公報跟投票通知單於投票日2日前送達，不會有收不到，或刻意晚寄的情形，所以這樣的說法是不實的訊息。

簡舒培表示，依照法律規定投票通知單及選舉公報就是投票日前2日送達，但有人刻意抹黑造謠，就是刻意要誤導民進黨要出奧步，結果這是國民黨的奧步。

簡舒培也說，在選舉期間所造的謠言是非常可怕的，而且招招都會讓台灣致命，像是農業的謠言，不只是重創農產市場，更會傷害農民的生活，例如：雲林縣長張麗善以一張關稅配額權利金決標的記錄表，指稱農委會要以每公斤三十多元來進口花生，實際上，農委會早已澄清，2020年花生進口權利金每公斤平均為34元，加25%關稅，約6元，合計每公斤40元，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本約每公斤64.5元，跟謠傳的完全不一樣。

簡舒培接著說，國民黨不但沒有制止謠言，國民黨不分區立委排名第二的葉毓蘭，還是造謠的幫兇，在自己的臉書上刊出早就被查證視為造的照片，批評蔡英文總統過去如何羞辱國軍，「我們要反問葉毓蘭，你刊出這合成偽造的圖片，不是在羞辱國家人民嗎？使用虛偽、偽造的照片，身為即將進入國會擔任議員的人，竟然不查證，就在臉書刊出，惡意抹黑對手，傷害國軍士兵，這樣是對的嗎？」

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