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台南第一選區／政績超級比一比　蔡育輝呼籲鄉親選人不選黨

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▲台南市第一選區7號立委候選人蔡育輝，6日舉辦「超級比一比」記者會，訴求選人不選黨，換人做做看。（圖／記者林悅翻攝）

台南市第一選區7號立委候選人蔡育輝，6日舉辦「超級比一比」記者會，訴求選人不選黨，換人做做看。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第一選區立委候選人蔡育輝，6日舉辦「超級比一比」記者會，訴求選人不選黨，換人做做看，蔡育輝指出，不論他個人學經歷、5屆議員問政表現或是人品，絕對是屬佼佼者，他從出生到現在，除上大學及服兵役，始終都住在新營，絕沒有戶籍設在這裡，人卻住在選區外情形，選民需要他服務，絕對找得到他。

蔡育輝指出，不論是當立委或是當議員，都應該要能為民喉舌，絕對不能只做個「乖乖牌」。前台南市長賴清德大幅調漲房屋稅，甚至違法追溯15年開徵，引發市民反彈，當時是市議員的賴惠員有站在民意的一方嗎？當民進黨要讓核災食品、瘦肉精肉品進口時，賴惠員有站在民意的力量協助阻擋嗎？若非他率國民黨議會黨團的成員，一再抗爭並訂定自治條例，現在我們台南市可能充斥核災食品及瘦肉精肉品，市長黃偉哲也不會同意調降房屋稅、地價稅、公有零售市場租金等。

至於蔡育輝從來就不是個「乖乖牌」，他舉「跳海」事件為例，國民黨不分區立委名單不符合社會的期待，他敢跳海敢衝撞黨中央，讓黨中央重審名單。未來他若能選上立委，只要是違悖廣大民意的事，就算與黨意不同，他也絕不會聽從黨的旨意。

蔡育輝端出過去的問政成績單，除了主導訂定禁止核災食品、瘦肉精肉品進來等自治條例，及爭取成功調降房屋稅等措施外，台南縣市合併後的第1屆議員選舉，他遭人出抹黑文宣，造成他最高票落選，到2012年6月下旬才獲遞補，但即使少當了約1年7個月時間的議員，他的提案數和質詢次數等依舊遠高於對手賴惠員；這屆在投票前一天又再遭賴惠員出抹黑文宣，所幸被睿智的選民唾棄。蔡育輝5屆議會評比，都是最高，為民服務工作更是做得有口皆碑，因此贏得「議會模範生」的稱號。

在擔任民意代表的品德上，蔡育輝不曾承包公家工程，專業問政，這次是在眾多鄉親的鼓舞下才參選立委，反觀對手，卻從擔任議員後就開始為參選立委布局，只是這次雖然擊退資深立委葉宜津，卻遭其民進黨內多位同志提告賄選，以不正當手段獲得提名。在民進黨內初選時，還曾遭前副市長顏純左召開記者會踢爆賴惠員領市政府8-9職等機要秘書薪水卻專跑立委初選行程，在顏副市長指控下，賴惠員才於2019年4月中辭去市政府職務。

蔡育輝指出，賴惠員的女兒在上海讀書，曾接受聯合報記者訪問，大讚大陸絕對不是台灣人想像的落伍之地；賴惠員亦曾接受台海網訪問稱自己領有台胞證，每2、3個月到大陸探視孩子，認為兩岸應加強城市交流，並在對岸的邀請下與地方人士前往參訪，如今選舉到了，就來「抗中保台」騙選票。

不比較不知道好壞，蔡育輝強調「溪北要改變」的重要性，從台南縣市合併到去年底，溪北地區的人口數已經減少3萬多人，這是一個非常令人憂心的數字，他呼籲鄉親大力支持讓蔡育輝來改變溪北，為溪北繁榮，避免溪北邊緣化盡最大努力。

▲民進黨立委候選人賴惠員指出，她深知選情的巨大壓力往往都會引發「無賴式」的選舉花招，所以對蔡先生感染韓式草包症候群給予最深切的關心。

▲民進黨立委候選人賴惠員指出，她深知選情的巨大壓力往往都會引發「無賴式」的選舉花招，所以對蔡先生感染韓式草包症候群給予最深切的關心。

賴惠員指出，有關蔡育輝先生6日又無端再次對她攻擊一事，她深知選情的巨大壓力往往都會引發「無賴式」的選舉花招，所以對蔡先生感染韓式草包症候群給予最深切的關心，特表聲明如下：1、蔡先生今日再話當年勇，不斷跳針強調自己是議會模範生。不過就個人與他共事的經驗，他在議會發言、舉止等表現，似乎早就已感染類韓式草包病毒頗為嚴重，把議事殿堂搞得烏煙瘴氣而猶然自以為天天在征服宇宙不自知，觀之近日表現，更有病情加遽之跡象。

2、對於蔡先生之惡意造謠攻擊的内容，賴惠員早已多次澄清，蔡先生不願正視事實真相，頻頻冷飯熱炒，應該肇因於民調低迷所致，此正是韓式草包病毒症狀之病徵表現，令人深感同情。3、賴惠員本人在此特別獻上最大的關心，韓式草包症候群對國民黨民調殺傷力極深，但是仍然希望蔡先生不要放棄治療，台灣健保體系完備，煩請耐心看診，必能早日康復。

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