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影／選戰倒數！蔡適應打溫情牌　「基隆囝仔回家投票」

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記者陳弘修／綜合報導

距離1月11日大選投票日越來越近，各地立委候選人紛紛把握最後催票機會，民進黨在基隆尋求連任的蔡適應就在臉書PO出一支主打溫情訴求影片，呼籲「基隆囝仔」回家投票。

在這支20秒的影片中，一開始是年輕女生用感性的口吻說著「我們一起回家，回家投票」，然後又帶出一位長輩，強調「基隆是咱的故鄉，基隆人一定要回來投票」；最後再由蔡適應說出「1月11日基隆囝仔回來投票」。

蔡適應在立委任內，連續7屆獲得公民監督國會聯盟優秀立委的肯定，而他與基隆市長林右昌兩人，連手爭取中央在基隆推動多項政策，打造基隆新的未來，在地方好評不斷。

▲ 游錫堃陪蔡適應到崁仔頂、果菜市場掃街拜票 贈送達摩祝福高票當選。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蔡適應到崁仔頂、果菜市場掃街拜票，民眾祝福高票當選。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地方人士舉例說，基隆壯觀社區多年來一直無法徹底解決的高地用水及漏水問題，在蔡適應的積極奔走協調下，終於在這禮拜進行改善工程，當地居民很感動的說，這麼久的問題，總算能夠解決。這個由行政院核定的「老舊高地社區供水改善計劃」，還被稱為是基隆條款，因為全國老舊高地社區加壓用水改善可以獲得政府8成的補助。

對於輔選黨籍立委蔡適應，基隆市長林右昌也是不遺餘力，他還特地錄製一段談話，強調這幾年來基隆的改變，除了市府團隊和市民的努力，更有優質立委蔡適應在中央爭取建設經費，呼籲基隆選民如果肯定林右昌、支持基隆繼續發展，就要把票投給蔡適應，因為基隆建設不能停。

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