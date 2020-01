無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

▲ 川普認為軍事行動沒必要通知國會。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前無預警空襲伊朗,讓兩國緊張關係再度升溫。美國國會痛批,川普事前竟未通知國會尋求批准,因此民主黨決定緊急提案,要求政府在軍事行動前須經國會辯論和投票。對此川普則在推特回嗆,就算是一場不成比例的空襲,也沒必要經過國會批准,更直言,「這則貼文就可以當通知了吧?」

伊朗少將蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)死亡後,伊朗最高領袖哈米尼誓言反擊,川普也威脅,,伊朗如果真的攻擊美國人或資產,他將會迅速、嚴重地攻擊伊朗52處非常重要的地點。對此美國眾議院感到非常憤怒,隨即引用美國1973年頒布的《戰爭權力法案》,要求政府在「未宣戰」時期派遣部隊,採取軍事行動的48小時以內,必須通知國會,並在報告中交代情勢、權責單位、行動範圍與時間。

川普6日在推特發文回嗆,「這則媒體貼文將作為向美國國會的通知,那就是若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標,美國就會迅速發動全面反攻,可能是以一種『不成比例』的方式。」並強調,這則貼文就可以當作對國會的通知,「此類的法律通知雖然並非必要,但還是會做!」

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0