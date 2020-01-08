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阿拉斯加火山爆發　飛航安全紅色警戒

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▲▼ 阿拉斯加希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）噴發。（圖／路透）

▲希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）噴發。（圖／路透）

文／中央社

美國官員表示，阿拉斯加州一座火山今天爆發，火山灰雲向天際直衝約8公里高，導致航班紛紛延誤及取消，從天而降的火山灰粒子飄落到至少一座鄰近的社區。

阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）表示，希沙爾丁火山（Shishaldin Volcano）今天爆發，是這座火山近6個月來斷續噴發活動中最劇烈的一次。希沙爾丁火山位於安克拉治（Anchorage）西南方約1094公里。

觀測所地質學家華勒斯（Kristi Wallace）表示，希沙爾丁火山今天早晨開始噴發火山灰，一直持續到午後。

錐狀的希沙爾丁火山位在烏尼馬克島（Unimak Island）上，高2857公尺，是阿拉斯加州最活躍的火山之一，也是阿留申群島（Aleutian Islands）島鏈最高峰，山上大部分地區終年被冰雪覆蓋。

觀測所今天對希沙爾丁火山周遭的空中交通發布「紅色警戒」，比起過去幾個月間火山緩緩流出岩漿、偶爾噴發灰煙和蒸汽的「橘色警戒」來得嚴重。

華勒斯表示，希沙爾丁火山今天噴發的火山灰雲高度與3日短暫爆發時差不多，不過今天的噴發活動持續了數小時。

她說：「這並非一次性爆發，而是持續性活動，代表從火山噴發出來的物質量會比較多。」

今天的火山灰燼飄落在陸地，而非全部飄往大海。華勒斯表示，火山灰煙高度、持續時間和方向，也可能危害該區域的民航客機交通。

華勒斯說，據報混和雨雪的少量火山灰已經飄落到希沙爾丁火山東北方93公里外、居民幾十人的小村莊冷灣（Cold Bay）。

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