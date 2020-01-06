伊朗拒絕遵守核協議　法英德3巨頭慌了「聯合喊話促團結」

▲民眾圍聚在伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）肖像旁哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

歐洲三巨頭（E3）法國、英國與德國6日發表聯合聲明，呼籲伊朗尊重2015年達成的核協議，避免動用暴力，同時，伊拉克當局也必須繼續向盟友提供必要的支持。此前，伊朗誓言不再遵守核協議中針對鈾濃縮的限制。

綜合《路透社》、《美聯社》等外媒報導，伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）被美軍擊殺後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相強生（Boris Johnson）與德國總理梅克爾（Angela Merkel）發表聯合聲明，敦促伊朗尊重核協議內容，也重申他們對抗伊斯蘭國（IS）的決心，「我們再次肯定繼續打擊IS的承諾，仍是首要任務，保持聯盟至關重要。我們呼籲伊拉克當局繼續提供必要協助給聯軍。」

隨著與美國的關係變得緊張，伊朗政府5日表示不再遵循核協議限制，等同提煉濃縮鈾的離心機數量、濃縮鈾純度、研究與研發核武活動等都不受規範。事實上，美國去年宣布退出核協議，重啟對伊朗的經濟制裁，兩國關係就一直不睦。

歐盟5日已邀請伊朗外長（Mohammad Javad Zarif）扎里夫前往布魯塞爾會談。就在伊朗宣布不遵守核協議的消息期間，數萬人上街哀悼蘇雷曼尼之死。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rohani）政府所發布的聲明指出，若美國減輕制裁，這些舉措便有可能出現逆轉，伊朗也會繼續與國際原子能機構（IAEA）合作；聲明並未提及伊朗會退出協議，也沒有收回先前不會尋求核武器的承諾。

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