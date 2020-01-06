美駐巴格達使館周邊再遇襲　川普怒嗆：「不成比例」全面反攻

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐巴格達大使館5日周邊地區再度遇襲，6枚短程喀秋莎（Katyusha）襲擊首都巴格達，其中3枚落在政府大樓林立、外國使團所在的綠區（Green Zone），這波攻擊共造成6人受傷。同日，美國總統川普發推文表示，若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標，美國就會迅速發動反攻，可能以「不成比例」的方式來回應。

▲伊拉克南部城市納西里耶（Nassiriya）出現反政府抗議示威，武裝組織「人民動員」（Hashd al-Shaabi）總部大樓起火。（圖／路透）

綜合半島電視台、法新社等外媒報導，伊拉克5日證實召見美國大使，認定美軍擊殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的空襲行動違反國際法及伊拉克主權。但數小時後，這波攻擊隨即展開，在綠區之中，2枚火箭落在美國駐巴格達大使館附近，第3枚火箭擊中一戶人家，造成4人受傷。這是綠區連續第二日遭到襲擊，也是美國機構在過去2個月第14次成為攻擊目標。

軍方表示，除了巴格達遭受6枚火箭襲擊之外，還有另外3枚火箭落在附近的賈德里亞（Al-Jadriya）地區。

Breaking: Multiple rockets land in #Baghdad green zone near the #USEmbassy. Sirens from the US embassy can be heard for a few kilometers.

We felt the impact on the outer edge of the green zone. — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) January 5, 2020

美國與伊朗的緊張情勢不但受到全球關注，各國也紛紛做出回應，油價、金價、股市出現大幅震盪，剛結束新年休市的日經指數6日一度重跌500點。美國總統周末也透過推特對伊朗隔空嗆聲，他在5日時提到，「這些新聞報導將作為向美國國會的通知，那就是若伊朗攻擊任何美國人或是任何美方目標，美國就會迅速發動全面反攻，可能是以一種『不成比例』的方式。」