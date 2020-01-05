「我們一定會贏！」林飛帆嗆國民黨：造謠抹黑無法阻止我們繼續壯大台灣

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選進入最後倒數6日。總統蔡英文及民進黨黃金周造勢全面展開，5日下午在台南先舉辦「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會。民進黨副秘書長林飛帆致詞時向支持者吶喊，「我們一定會贏！」他嗆國民黨，就算對方不斷造謠抹黑，都沒辦法阻止民進黨繼續壯大台灣。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會5日下午在台南登場，預計吸引超過10萬支持者同場相挺。包含民進黨副秘書長林飛帆、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會到場。





▲蔡英文「勇敢自信 護台同行」新北市新莊造勢。（圖／記者黃國霖攝）

林飛帆擔任開場致詞，他一上台就率領支持者高喊，「我們一定要贏！我們一定會贏！我們會懷抱這樣的信念，繼續努力，1月11日不管你家離投票所多遠，都請一定要去投票。」

林飛帆說，這是一場政治文化的選戰，為什麼會這樣說？因為對手到今天為止，他們提出來的政策，都在把台灣持續推到一中框架下，讓台灣的必須持續依賴中國大路，讓台灣的經濟被中國大陸壟斷。

林飛帆嗆國民黨，選戰開打一來不斷的抹黑、造謠、攻擊，不過，民進黨不會被打敗，「夠了！造謠、攻擊、抹黑，都沒辦法阻止我們過去三年半的努力！沒辦法阻止我們持續壯大台灣！」