相信桃園鄉親挺蔡英文　鄭文燦：立委選情也樂觀

▲鄭文燦陪同總統府秘書長陳菊和民進黨提名的第1、第4選區立委候選人鄭運鵬、鄭寶清，於虎頭山向市民朋友拜票。（圖／鄭寶清競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我相信蔡總統挺桃園，桃園鄉親也會挺蔡總統！桃園市長鄭文燦5日陪同總統府秘書長陳菊和民進黨提名的第1、第4選區立委候選人鄭運鵬、鄭寶清，於虎頭山公園步道入口，向市民朋友拜票。鄭文燦說，蔡總統全力支持桃園的各項重大建設，相信桃園鄉親2020大選會力挺蔡總統，對於桃園六席立委現在的選情是審慎樂觀。

鄭文燦指出，大選前最後一週，民進黨會全力在各種地方來催票，希望投票率高一點，能夠讓桃園開出好成績，他相信蔡總統挺桃園，桃園鄉親也會挺蔡總統，對於桃園的六席立委選情，鄭文燦表示，整個選情是審慎樂觀，希望桃園的「正能量」可以發揮，讓桃園可以轉大人。

▲鄭文燦相信蔡總統挺桃園，桃園鄉親也會挺蔡總統。（圖／鄭寶清競選總部提供）

對於國、民兩黨陣營，在大選前的黃金週末，集中火力於桃園造勢，上午有韓國瑜在蘆竹區光明國小和國民黨提名的六席立委，舉行盛大造勢，晚間蔡總統到桃園和民進黨提名的六席立委聯合造勢，鄭文燦說，5日晚間在小檜溪停車場的造勢活動，相信會有三萬人來，最重要的凝聚桃園的正能量，讓桃園繼續往前走。

民進黨舉辦的「勇敢自信．護台同行」桃園晚會，5日晚間6點30分於桃園區小檜溪停車場展開，桃園農田水利會會長黃金春、副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及總統蔡英文，將陸續到場參加。晚會中並將播放「返鄉投票」影片，呼籲年輕人返鄉投票支持民進黨。

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