「妳的台灣價值是什麼？」　柯文哲：蔡總統2年來都沒回答

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲5日下午陪同台中市黨籍立委候選人謝文卿掃街拜票，柯在車隊出發前受訪表示，民眾黨的台灣價值就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢和永續經營，而他2年前就問過蔡英文總統的台灣價值是什麼，至今蔡仍未回答，他認為，每個國人都有資格向總統提問這個問題。

▲柯文哲在台中市掃街拜票，受到不少民眾熱情揮手。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郭子乾模仿柯文哲唯妙唯肖。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲遊行車隊下午在台中市勤美綠園道出發，民眾黨找來藝人郭子乾扮演「柯市長」角色，柯主席和「柯市長」2人一起接受採訪，郭子乾不論說話的語調、內容和手勢等，都模仿得唯妙唯肖，由於正值假日，不少家庭、情侶都來享受午后時光，也吸引不少民眾圍觀，直誇郭「太像了」，拍手叫好。

▲柯文哲和郭子乾一起站上車隊掃街。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲說，民眾黨的三大原則就是民意、專業和價值，民眾黨沒有理由去跟民意對幹，不會違反民意，專業其實就是科學，尊重專業，科學是一切的基礎，至於價值則是一種信任原則，不會因為短期利益去犧牲長期利益，不會因為政黨的利益犧牲國家利益。

▲柯文哲等人右手比1，左手比5，代表15號民眾黨號次。（圖／記者鄧木卿攝）

柯說，2年前他要選台北市長時，蔡英文總統就問他說什麼是台灣價值，他很認真的思考，其實沒有所謂台灣價值，絕大多數民主國家認同的普世價值在台灣的實現，就是台灣價值，那就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢和永續經營。

柯接著一一解釋，民主就是人民所有，人民才是主人；自由的定義很簡單，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍；多元開放是台灣的特色，因為台灣曾被來自不同文化的國家統治過，歷史文化相當多元，多元是台灣的特色，因此必須強調共榮。

至於法治跟人權，他坦白講，台灣一直不是一個法治的國家，理論上，法令如果公佈，就要讓民眾遵守，法律是給人民遵守，不是給人民參考用，法如果不能遵守就修改，這幾年來他發現，人民如果守法其實就是代表著沒有辦法的意思，有辦法的人並不會守法，所以才會有「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。

柯文哲接著說，人權，就是把人當人看待，所以人權是普世價值；關懷弱勢，坦白講，關懷弱勢不是施捨，反而是保護自己，當一個社會當中有太多弱勢的人，其實對安全是有危險；最後是永續經營，簡單用一句話來講，就是大家心中永遠要想著，要留給下一代什麼環境。

柯解釋完他的台灣價值，接著砲轟蔡英文總統，養網軍、帶風向、買媒體，不是台灣價值，用總統專機走私香菸，也不是台灣價值，慶富案辦到人都跑掉了，更不是台灣價值，不僅他要問蔡英文總統的台灣價值，每個國民都有資格提問，「總統，妳的台灣價值是什麼？」

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