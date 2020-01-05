最後衝刺！林國春一早單車掃街　侯友宜親義賣「騎乘原味腳踏車」

▲第6選區候選人張宏陸。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離2020大選日剩下不到一周，因黑鷹直升機失事，許多候選人都暫停競選活動，民進黨張宏陸2號發文之後，臉書就未有更新。國民黨林國春則在4號早上開直播，今天則是PO文，準備做「最後衝刺」，早上和新北市長侯友宜騎腳踏車問候市民，並到市場發送春聯，之後在總部進行愛心義賣，繼續拚倒數6天。

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人林國春5號在臉書貼文，說他在選前最後的黃金周末早晨，跟新北市長侯友宜一起騎腳踏車跟板橋市民打招呼問候，也到板橋青翠市場發送春聯，祝福大家迎接金鼠年。

另外，林國春先前就曾在臉書預告，5號將會有救國團真善美愛心聯誼會在競選總部舉行愛心義賣活動，要為華山基金會募集愛心，「幫助獨居老人有一個溫馨的年節，祈願獨老新春年菜滿廚房，長假日日不斷炊。」

▲林國春跟侯友宜單車掃街。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

因此，5號早上平安總部同步舉行愛心義賣活動，單車掃街結束後，侯友宜就化身拍賣員，將「市長騎乘原味腳踏車」賣出，「選舉之餘也能做愛心幫助需要的人。」最後則是要繼續拚倒數6天。

候選人張宏陸臉書雖未更新，但卻上演官司戰，他先前指控有名退休員警拍影片抹黑他騙選票、鈔票，該影片被對手林國春的秘書在LINE群組散播，因此將控告林國春意圖使人不當選、毀壞他人名譽，打算一口氣告退休員警、林國春及秘書。而林國春陣營則強調，張宏陸以提告的方式，讓小市民感到害怕，反指控行為明顯涉及誣告，團隊一定會追究張宏陸的法律責任。