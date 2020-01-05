遇挫折「仍繼續守護人民」...黑鷹復飛花蓮執行救援任務

▲黑鷹再度執行救援任務。（圖／翻攝自空軍司令部）

記者張乃文／綜合報導

黑鷹直升機失事釀成參謀總長沈一鳴等高官罹難，原定全面停飛待受檢的黑鷹，4日為救高山症發作的男性登山客，仍派遣UH-60M型機降落山區執行任務，空軍司令部表示，即使遭遇挫折仍24小時堅守崗位，執行各項救援任務，保國衛民，空軍將繼續守護人民。

黑鷹直升機2日發生失事意外後，軍方人士表示，為確保黑鷹飛航安全，空軍救護隊所屬14架黑鷹停飛，並進行「天安特檢」，檢查項目包括動力系統、雷達系統等，目前由S-70C及EC-225負責救援工作。

空軍司令部5日在臉書PO出黑鷹直升機出動救援的照片，並寫下，空軍第4聯隊所屬單位於4日派遣嘉義基地UH-60M型機前往花蓮山區救援高山症發作的男性登山客。

空軍司令部表示，即使遭遇挫折，仍24小時堅守崗位，執行各項救援任務，保國衛民。也強調，哲人日已遠典型在夙昔，「空軍將繼續守護人民」。

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