網傳「黑鷹殉職飛官配偶無法領取撫卹」　國防部駁斥：假消息

▲殉職將士台北賓館追思會。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／台北報導

黑鷹直升機失事釀成參謀總長沈一鳴等高官殉職，對於後續的撫卹，總統蔡英文表示，已指示國防部全力協助治喪事宜，也會從優、從寬、從速辦理。不過，以網路謠傳「黑鷹殉職年輕飛官配偶無法領取撫卹」一事，國防部澄清，這是不實的假訊息，混淆社會視聽。

國防部5日針對網路謠傳「黑鷹殉職年輕飛官配偶無法領取撫卹」一事澄清，此為不實的假訊息，依法遺族領取撫卹金並沒有年齡設限，網路訛傳混淆社會視聽，國防部也嚴正駁斥。

國防部指出，依照「軍人撫卹條例」相關規定，軍人因公死亡發給父母、配偶、子女撫卹金，遺族得於撫卹前，依其志願請領年撫金。而黑鷹殉職將士的相關撫卹作業，國防部也依法行政並儘速辦理，同時表彰他們對國家的付出與貢獻。

國防部強調，關於軍人年金改革相關法令修正，並未變動上述請領撫卹資格，部分網路未經查證澄清即引用錯誤訊息，易造成殉職將士家屬、社會大眾等誤解，對此一不實傳論也予以譴責。

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