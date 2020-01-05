韓國瑜「敲響木碗」挺消防員　玩真的！4雲梯車10空拍機顧高雄

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

黑鷹直升機失事2天後， 2020總統國民黨候選人韓國瑜來到台南市參加同黨立委候選人洪秀柱舉辦的「追思會」，當時韓國瑜舉「木碗說」提醒大家要照顧軍警消、海巡等，而他的這番話還真的不是說說而已，根據了解高雄市消防局在韓國瑜的支持下將在109年大幅購買4部雲梯車，總計花1億元，比往年一年只添購一輛的情況，多了3部。

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，空拍機跟履帶式遙控砲塔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市為南部工業重鎮，轄內有多處工業區工廠林立，而且高樓林立，目前高雄市消防局有8部雲梯消防車、3輛化學消防車，都已經使用20年以上，算是老舊，所以韓國瑜協助高雄市消防局在109年增補4輛新式雲梯消防車，每一台要價2500萬，所以總計是1億元，提升高層建築物火災搶救效能。過去高雄市政府每一年只會買1輛，109年一口氣就多了4部。

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，空拍機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，空拍機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不只是這樣，無人自動化技術將是未來趨勢，108年度消防局引進「遙控消防砲塔」以及配備紅外線鏡頭的「空拍機」，提升現場災況掌握度。去年韓國瑜在參加高雄市消防局在岡山進行的演習，發現消防局並沒有空拍機，所以當場允諾要動用第二預備金來購買，不過「慈陽科技工業股份有限公司」跟「晉禾企業股份有限公司」兩間公司的老闆聽到後，立刻答應捐助。

本次捐贈的「空拍機」，可運用於大型火場、爆炸、震災災情勘查、山難搜尋、水域救援、大量傷病患緊急救護等；另「履帶式遙控砲塔」應用於化學工廠等高危險性火場搶救，機器後側可接水帶，無須人員駕駛，可遠端遙控自動接近火場，以中繼水源方式利用車上砲塔進行射水滅火，分為水柱（攻擊）或水霧（防護）射水兩種模式，大幅降低消防員近身救災之危險性。

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，履帶式遙控砲塔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，履帶式遙控砲塔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外在人員方面，在市府支持下規劃也成立營建、水域以及山搜等3支機能型義消分隊，搭配原有宣導及救護等義消人員，108年度計增加709人，總預算員額約4533人，發揮義消協勤成效、增進救援效能。

▲高雄市消防局109年增添新的消防利器，未來還有4部雲梯車加入行列。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【相關新聞】

黑鷹失事暫停競選2天韓國瑜露面 默哀30秒！「敲響木碗」惹哭一票韓粉



