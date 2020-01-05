「黨國威權已復辟」　呂秀蓮：反滲透法通過種下很多後遺症

▲呂秀蓮。（圖／記者沈繼昌攝）

記者張乃文／台北報導

立法院三讀日前通過「反滲透法」，前副總統呂秀蓮認為「民進黨黨國威權顯然已經復辟」。她表示，反滲透法通過後，「種下很多的後遺症」，國內藍綠對立只有加深，在統獨議題上，北京跟台灣當局的敵意也更加深化。

呂秀蓮3日在臉書提到「反滲透法」。她說，總統的權力表現在總統蔡英文身上，已經是相當於過去的黨國威權復辟，蔡英文執政下「民進黨黨國威權顯然已經復辟」，不少人都說，總統有權無責，連立法院都監督不了、要看蔡英文臉色或命令。她呼籲，反滲透法應訂得更為明確、嚴謹，也才能減少冤案發生。

呂秀蓮表示，反滲透法通過後，種下很多後遺症。她指出，一黨獨大的情況下，很容易在立法品質上粗糙且急躁，而反滲透法通過後，國內藍綠對立只有加深，在統獨議題上，北京跟台灣當局的敵意也更加深化。

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