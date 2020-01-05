林佳龍陪掃街拜票　陳柏惟再喊「放顏寬恒自由」

▲林佳龍、張家銨陪陳柏惟掃街拜票。（圖／張家銨服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

代表台灣基進參選台中第2選區的立委候選人陳柏惟，5日上午大肚區萬興宮參拜後，在交通部長林佳龍、市議員張家銨陪同下掃街拜票，陳柏惟說，這個艱困選區已成了全國關注焦點，選情也愈來愈好，他所提的「投給陳柏惟，就是放顏寬恒自由」，受到很大回響，希望最後幾天加強給更多選民印象，力拼逆轉勝。

▲沿路都有人向陳柏惟比2號，讓陳信心大增。（圖／陳柏惟競總提供）

陳柏惟上午在大肚區萬興宮參拜，除了悼念日前黑鷹事件不幸罹難軍士官之外，也為傷者及台灣的未來祈福。

一同掃街的林佳龍與張家銨，看到沿路民眾反應熱烈，都對選情感到樂觀，林佳龍表示，根據以前掃街拜票的經驗，只要看到民眾的反應，就知道選情熱不熱，今天這麼多民眾手比2號熱情回應，相信陳柏惟的知名度與支持度都起來了，也絕對有翻轉這個最艱困選區的實力，林更呼籲支持者1人多拉2票，一定可以實現黃金交叉。

陳柏惟表示，競爭對手是個擁有地方派系背景，長期在選區經營的顏寬恒，過去一直被視為難以攻下的鐵板，但過去幾個月，透過空軍帶動陸軍，氣勢逐漸衝上來，也讓這個超艱困選區成為全國關注的焦點，甚至有當地民眾說「沒想到這場選戰現在變得這麼好」。

陳柏惟表示，他日前喊出「投給陳柏惟，就是放顏寬恒自由」，不只是在網路上引起熱烈討論，在選區也受到很大的迴響，他說，顏寬恒身為地方派系家族的政二代，人生受到家族安排，在立法院面對中國滲透問題，也必須完全聽從黨團意志，相信選民們也覺得這樣不自由的狀況是需要被翻轉的，所以不只陳本身的支持者支持他，心疼顏寬恒的選民也會改而支持他，他也強調在最後關頭，提醒支持者幫忙拉票，一起逆轉選情。

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