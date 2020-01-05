2歲童腹部爆痛「狂吐綠水」…醫檢查「揭恐怖真相」驚呆：腸胃全穿孔了

▲2歲男童被磁力珠閃亮的外觀吸引，所以將其吞下肚中。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

年幼的孩童看見任何小東西，都喜歡往嘴巴裡塞，大陸一名2歲男童林寶也不例外。媽媽表示，兒子最近常常說自己肚子劇烈疼痛，有時侯還會吐出綠色的苦水，情況相當可怕。醫師檢查後震驚地說，孩子的肚子裡竟然黏著19顆「磁力球」（Buckyballs，又稱巴克球），導致腸胃2器官都出現穿孔症狀，再這樣下去恐怕會有休克風險。

▼男童腸胃都出現穿孔症狀。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，陳姓媽媽2019年12月25日當天，抱著2歲兒子到廣東省佛山市婦幼保健院，並且著急地向醫師說孩子狀態十分不好，除了狂喊肚子疼痛外，還不斷嘔出綠色的苦水。醫師檢查後大驚失色，因為林寶的肚子裡竟然密密麻麻地黏著19顆珠子。

陳媽媽這才想到，自己近期有幫大兒子購買用來做手工的磁力珠，很可能是小兒子林寶因為好奇，所以把這種小球當成糖果吃進肚裡了；讓她更自責的是，這已經是2週前的事，自己當時也沒太在意，只是給兒子餵點腸胃藥而已。醫師隨後表示，這些磁力球雖然不大，但磁力卻相當大，它們把胃和腸道都吸在一塊，導致2器官都有穿孔症狀，若不及時發現的話，後果不堪設想。

▼媽媽對於自己的疏忽感到自責，所幸孩子正逐漸康復中。（圖／翻攝自看看新聞）

經過10個小時的手術，醫療團隊成功將林寶肚子裡的磁力球通通取出，林寶目前也正逐漸恢復中。據悉，這種磁力球有著閃亮的外觀、鮮豔的顏色，不過孩子卻容易把它當成糖果塞進嘴裡。醫師提醒，由於磁力球有磁性，一旦誤食，這些小珠子就很容易在腸胃裡黏成一塊，因此各位家長一定要慎重選擇給孩童玩的玩具，並且留意他們的行為舉止。

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