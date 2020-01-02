老阿嬤藥店暈倒！醫師老闆衝上CPR「救她一命」…竟收法院傳票

▲老奶奶藥品店裡休克，老闆幫CPR竟被告上法院。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

大陸遼寧省瀋陽市的戚姓老奶奶早前在當地藥品店買藥，卻突然倒地昏迷，失去呼吸心跳，讓老闆嚇傻進行CPR，隨後撥打電話將她送醫。雖然成功救回性命，但由於CPR過程中壓斷了戚奶奶的12根肋骨，這名老闆被戚奶奶告上法院，讓他感到相當痛心。法院審理後，判決近日出爐，終於讓店主鬆了一口氣。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2017年9月7日，戚奶奶當天到藥品店買藥，期間突然感到胸悶、氣短，讓老闆孫姓男子拿出血壓計，替奶奶量血壓，「就在測量的過程中，這個阿姨突然倒地，並且沒有了呼吸心跳。我趕緊撥打了120（註：大陸撥打急救電話為120），並開始為她做心肺復甦。」

孫男說，自己有行醫執照，對老太太的身體狀況不會判斷錯誤，CPR的過程也不會失誤，「整個按壓過程持續了大概十分鐘，期間阿姨曾經恢復了意識，身體也出現了明顯的動作。」

▲戚奶奶雖然被救活，但覺得肋骨斷了12根是孫男的責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



戚奶奶到了醫院後，醫師診斷，她身上有兩側12根肋骨骨折、低鉀血症、右肺挫傷等症狀，住院18天以後才出院。沒想到她出院後，立刻將孫男告上法院，要求對方賠償近萬元的住院費用，還有傷殘賠償金。

孫男收到法院傳票，感到相當不可思議，認為自己救了人，怎麼反而被告上法院。對此，戚奶奶主張，是因為她當時吃了孫男給的一顆藥丸才會暈倒，而孫男在施救的過程當中，還壓斷了自己12根肋骨，因此才決定提出告訴。

法院審理後認定，當時孫男給戚奶奶服用的藥品是硝化甘油藥品，與心臟驟停無必然的因果聯繫，且孫男在實施CPR的過程當中，沒有違反診療規範，因此不該承擔搶救過錯，因此2019年12月31日駁回戚奶奶的訴訟請求。

法院的決定也讓孫男鬆了一口氣，不過他說到，這起事件已經嚴重影響藥品店的生意，2019年6月已經收了攤，準備再找個新的地點開診所。他提到，雖然這次發生這種事件，但他以後也不會見死不救，只是會保留救人的錄影畫面，以備不時之需。

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