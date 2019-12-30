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27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評

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▲▼ 27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評 。（圖／翻攝金華公安微博）

▲目睹路人遭撞飛！ 27歲外送員「緊抱痛哭男童」延誤20分鐘 。（圖／翻攝金華公安微博，下同）

記者許力方／綜合報導

浙江金華市發生一起車禍，平安夜下著大雨，一輛小貨車撞上正在過馬路的行人，當場噴飛數米之外，一名外送員隨即停車，抱著遭撞的小男孩，一旁手機響個不停。追查發現，原來外送員當時手上還有5、6張訂單正在送，「我怕他濕了著涼，就抱起來了。」抱著小男孩等待救援長達半小時，等到救護車到場才離開。

事發於24日晚間，金華警方調查，一輛小貨車行經武義永武二線倪橋段時，幾乎沒有減速，直接撞正帶著小孩過馬路的行人，一大一小走到路中央，遭小貨車當場撞飛數公尺之外倒地。武義交警指出，警消到場後，發現現場一名「外送小哥」抱著小孩蹲在地上。

▲▼ 27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評 。（圖／翻攝金華公安微博）

▲▼ 27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評 。（圖／翻攝金華公安微博）

警方描述，等待救護車期間，看到外送員手機一直響，才知道原來他手上還有6張訂單還沒送完，但他卻留在現場，一直保持這個姿勢，抱著小孩等待近30分鐘。事後調閱監視器調查發現，事故主因是小貨車沒有禮讓行人，所幸一大一小傷勢不重，小男孩僅輕微挫傷、牙齒損傷。

經《錢江晚報》追查，這名外送員是27歲的博基拉色，彝族四川人，在武義峰鳥網路科技公司上班，做外送才6、7個月時間。博基受訪時說，事發正值晚間6時送餐高峰，他當時就跟在肇事的小貨車後方，不過沒有看到撞人過程，經過時就看到人躺在地上，年僅8、9歲的小男孩一直哭，因此趕緊過去查看傷勢，檢查手、腳、頭是否骨折受傷。

博基說，經確認傷勢沒有大礙，他就蹲下一把抱起小男孩，「下雨地上很濕，我怕他著涼」一邊抱著一邊輕聲安撫說：「叔叔在，叔叔抱著你別怕。」一直維持這個姿勢直到送上救護車，他才離開現場。

悲慘的是，博基當時手上有4張訂單，2張已經領餐正在外送途中，距離目的地僅3、40米，另外2張訂單則還在店裡未取餐，因車禍共延誤20分鐘，他有和客人解釋遇到了車禍，結果最後4張訂單還是都被給予負評，他被扣了30元人民幣。

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博基坦言，自己育有一兒一女，兒子已經8歲了，女兒才出生4個月，當下看到小男孩躺地痛哭，看得很心疼，才寧願延誤送單，也要抱起小男孩。

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▲▼ 27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評 。（圖／翻攝金華公安微博）

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