台南東區醫師與護理師白衣大軍聚集　力挺王定宇連任

▲在台南東區與南關線一群醫師、中醫師、牙醫師與護理師白色大軍，於夜間門診下班後，主動邀請王定宇立委參加私人聚會，全力表態支持王定宇競選立委連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統大選與立委選舉最後一週，選戰火熱，在台南東區與南關線，王定宇對上洪秀柱，1月4日深夜一群醫師、中醫師、牙醫師與護理師白色大軍，於夜間門診下班後，主動邀請王定宇立委參加私人聚會，全力表態支持王定宇競選立委連任。

前台南市醫師公會理事長王正坤醫師表示，這些醫護人員原本就是王定宇的老朋友，過去幾年來，醫師們與王定宇碰面聊天，醫師們只能在夜間門診下班之後的宵夜時間，醫師們才可以放鬆與王定宇閒話家常。王正坤醫師邀請出席的數十名西醫師、中醫師、牙醫師與護理師，涵蓋台南東區、仁德、歸仁、關廟、永康、中西區、南區等知名診所。

坐在第一排的是歷屆醫師公會理事長，都出席支持王定宇，包含擔任過台南市醫師公會理事長的王正坤、黃仁享。擔任過牙醫師公會理事長的徐邦賢，現任的中醫師公會蘇守毅理事長、郭世芳副理事長，數十位診所醫師從東區、仁德、歸仁、關廟結束夜間門診趕來相聚，依此趨勢發展，王正坤預估醫療界白色大軍與白衣天使支持王定宇的比例會超過8成。

王定宇於聚會中，對於醫師們發表了簡短的演說，闡述殉職的參謀總長沈一鳴將軍的優秀，心疼國家痛失英才。王定宇介紹了國家層級的國際互動，台美關係，有何實際可行的操作模式。對於基層民眾，王定宇提出了各種政府施政與未來方向，要讓民眾過著幸福安穩的生活。王定宇說全世界軍方職位最大的將軍過世，軍方控制權會大亂，很多國家會兵變，亞洲只有2個國家遇到這種情形不會兵變，就是日本與台灣，因為台灣人民的素質非常優良，軍隊服從於國家領導，優質人民是台灣的驕傲。短短十幾分鐘的演說，讓在座醫師目不轉睛，仔細聆聽。王定宇的演講兼具廣度與深度，搭配王正坤醫師妙語如珠，大家笑聲不斷，顯得非常開心。

王正坤醫師表示，眾多醫師與護理師，深夜聚集在此，就是要表達對王定宇的支持，王定宇重情重義，有豐富經驗處理國防外交議題，落實台南高鐵站重大建設，讓交通路網四通八達，招商成功，發展台南經濟。王定宇擁有熱誠公僕的服務精神，常常在台南地方服務民眾陳情案件到三更半夜，不分黨派，不分藍綠，很多國民黨與無黨籍民眾都受過王定宇立委的幫忙，發揮感動的力量，民眾希望支持在地認真服務的王定宇。另外一位立委競爭者洪秀柱也很熱心，但是還沒有在台南地方服務過，因此選民仍無法感受到未來可以得到甚麼幫助。

聊天近尾聲，一群醫師白衣大軍與護理師白衣天使包圍王定宇一起合照，擺出俏皮可愛的手勢，比出4號王定宇！比出OK的3號蔡英文手勢，比出讚的手勢，醫護人員全力衝刺，支持貼近基層照顧基層的王定宇競選立委連任。

►用途多，可舒緩、鎮定肌膚