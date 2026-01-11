台中尾牙爆衝突！貨運司機遭「卡式爐砸頭」緊急送醫

▲台中尾牙爆衝突！貨運司機遭卡式爐砸頭。（圖／Threads／chia.1_07提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市梧棲區一間餐廳10日晚間舉辦尾牙時發生鬥毆事件，警方獲報後立即啟動快打警力到場處理。初步了解，席間疑因酒後口角引發衝突，一名男子頭部受傷送醫，所幸無生命危險，全案將依社會秩序維護法偵辦。

尾牙席間爆衝突

清水警分局指出，1月10日21時17分接獲報案，梧棲區文化路二段某餐廳內發生糾紛。警方趕抵現場時，已無持續肢體衝突，隨即調閱監視器釐清經過，並控制相關人員。

酒後口角演變鬥毆

警方調查，現場為貨運同業聯合尾牙活動，48歲陳姓男子與47歲邱姓男子酒後發生口角，過程中陳男先以腳踹對方，隨後遭邱男及另一名身分待查男子毆打，並被卡式爐砸中頭部，造成約3公分撕裂傷。

傷者送醫不提告

受傷的陳姓男子由員警陪同送醫治療，經治療後並無大礙。陳男向警方表示不提出傷害告訴，警方仍將陳男、邱男及另一名涉案男子，依社會秩序維護法第87條「加暴行於人」移送偵辦。

警方呼籲，民眾參加聚餐飲酒應適量，避免酒後情緒失控引發衝突，對於任何破壞社會秩序的行為，警方都將依法嚴正處理，以維護公共安全。