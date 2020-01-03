▲ 新北200替代役歲末關懷長輩，實際行動協助居家大掃除過好年。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歲末將至，新北民政局率各區公所替代役男於農曆年前進行69場居家關懷及環境清潔，3日從永和區起跑並陸續動員200人次役男參與，用實際行動關懷長輩，更貼心致贈熱敷墊及盥洗包等簡單生活用品，送愛送到家。

永和區王秀蘭奶奶高齡81歲，長年因病癱瘓臥床，與智能不足的兒子相依為命，生活起居都依賴志工協助，這次特別列入關懷對象，由6名替代役進行居家打掃，從掃地、拖地、清潔廁所到收納摺衣，花了一個上午，總算讓王奶奶有個乾淨的居住環境。

▲ 替代役男孟令辰參與這次清潔活動，並適時發揮專業醫學知識，鼓勵行動不便的王奶奶時常訓練自主活動。

醫學系畢業的替代役男孟令辰也參與這次清潔活動，並適時發揮專業醫學知識，鼓勵行動不便的王奶奶時常訓練自主活動，現場更教導起簡易手部及背部舒展動作，以預防王奶奶有關節攣縮、褥瘡及四肢末端血液循環不良等情況。

王奶奶很感謝役男們的關懷行動，「不只居家掃除，熱情的孩子們還主動幫我按摩捶背、量血壓、採買家用…」，簡單溫暖的舉動王奶奶都細數在心，感動不已。

民政局長柯慶忠表示，民政局連續6年辦理替代役「歲末關懷獨居長者及協助居家清潔」活動，至今超過360場，動員1409人次役男投入地方關懷。今年更結合民間公益力量，新莊場將與弘道基金會合作，與照服員一同深入地方關心長輩，三峽場次則和伊甸基金會協力舉辦，為新北注入更多善的正能量。

「時間對我們來說完全沒用！」