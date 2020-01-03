▲ 新北青農陳忠慶、戴文祥、李當期，榮獲第五屆百大青農殊榮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市青農人才濟濟、深藏不露，除了各地區皆有特色農產品，高品質也獲得全台消費者肯定，在各項農產品評鑑中連獲好評，如今新北青農之光再添一筆，陳忠慶、李當期、戴文祥3位新北市青農榮獲行政院農委會評選2019年度第五屆百大青農。

陳忠慶是金山區甘藷農，擔任新北青農聯誼會金山萬里分會長的他，主要種植台農57號黃心甘藷與66號紅心甘藷，為自家甘藷創立品牌「陳家農舍」，他堅持採有機耕作，並用自家的有機產品推廣食農教育，未來規劃擴大種植面積，並提升機械化的程度，增加產能並降低人力成本，另發展格外品加工產品，提升格外品附加價值，並增加食農教育體驗課程及手做DIY，讓更多人認識金山土地與農業，也以此獲得百大青農評審肯定。

▲ 新北青農陳忠慶（左1）與父母工作中合照。

戴文祥是三峽區茶農，目前擔任新北青農聯誼會三峽分會長，他所經營的茶鋪「戴記茶坊」位在三峽老街鬧區，而他利用三峽特有的「青心柑仔」製作的碧螺春與蜜香紅茶，是評鑑比賽特等獎常客，他規劃未來除了提升自家茶葉的質與量，還要將品牌深耕，積極與三峽大板根溫泉酒店合作，利用自家百年老茶樹及北部茶葉文化悠久歷史來與溫泉酒店的茶葉文物館結合，活化現有閒置建築，串連各方資源，帶動三峽茶葉的觀光產值，發展食農教育體驗，吸引青年回鄉，帶動地方創生，將三峽茶產業推向高峰，優異製茶技術及對三峽茶葉推廣貢獻讓戴文祥獲選為百大青農。

▲ 新北青農戴文祥（左）搬運收成之茶葉。

李當期是林口區豬農，36歲年紀輕輕的他就擔任新北市養豬協會理事長，牧場名稱取自父親名字李永亨，名為「永亨畜牧場」，主要飼養的豬種是黑毛豬。畜牧場以環境的衛生整潔聞名，他們的豬都是用廚餘餵養，所以對廚餘的處理也格外細心，除了有自己的廚餘蒸煮設備，為了確保廚餘的衛生，蒸煮的溫度與時間都是標準的數倍，他已規劃將目前傳統開放式豬舍改為4層樓負壓水簾式豬舍，並將發展沼氣再利用，將畜殖場升級為現代化的綠能環保養豬循環園區，也申請生產履歷，讓消費者吃得更安心，求新求變的精神與一絲不苟的態度讓他獲得百大青農的殊榮。

▲ 新北青農李當期為豬清潔。

新北市政府農業局表示，新北市推動新農漁民輔導計畫，作為新北青農最強力的後盾，打造友善從農環境，讓青年農民能無後顧之憂全力產出最優質的產品，除了今年獲選的3位百大青農外，新北還有許多特色青農，提供農村體驗、創意料理DIY等，歡迎大家趁著假日到農場體驗食農教育，以實際行動支持新北青農，相關資訊可至「來去農家DO一日」https://www.ecoshintour.com/farming/網站查詢。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北青農陳忠慶（左）、戴文祥（右）、李當期（中）榮獲第百大青農。