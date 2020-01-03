▲ 金山三和國小洛神花素材統整課程，激發幼兒探索學習無限創意。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小有著天然的地理環境，因此校園內外都是孩子們體驗與實踐食農教育的學習場域，學校附設幼兒園教師團隊以校內可食地景「洛神花」發展「三和好好玩」主題統整學習課程，以洛神花為教學素材，以繪本共讀為知識基礎，以個體的五感體驗為學習模式，帶領幼兒們在真實生活中探索學習，自然而健康的成長與發展。

幼兒園主任周書萍老師表示，教師團隊為了讓幼兒們儘快適應學習環境，決定以校園中的「洛神花」來設計「三和好好玩」主題課程，帶領幼兒們從「好好玩」中，認識洛神花的植物構造，並讓孩子利用洛神花的花、葉、果實等進行藝術創作與種子彈珠臺的創意實作。

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▲ 以洛神花為教學素材，帶領幼兒們在真實生活中探索學習，自然而健康的成長與發展。

周書萍老師說，我們與孩子們一起動手做洛神花茶與蜜餞，酸甜的滋味讓孩子們印象深刻，更在後續的節慶繪本共讀時，人豪與梓棋提到聖誕老公公來送禮物好辛苦，想為他準備洛神花餅乾表達感謝，又讓此主題課程有了後續「洛神花牛軋餅」實做的延伸，孩子們的創意發想讓「三和好好玩」主題課程更為有趣且完整。

三和國小校長陳紹賓表示，公立國小附設幼兒園不僅讓家長大大降低育兒負擔，更棒的是，整個學校都是幼兒的學習場域，教師團隊在備課時可以充分考量學校的天然資源與發展特色，並結合圖書館多元完整的館藏來設計課程。

陳紹賓說，幼兒園教學團隊本次的「三和好好玩」主題統整課程，不僅讓幼兒們開學後迅速適應學校環境，更讓幼兒們在真實的學習中豐富了生活經驗，也在實做中發展創意思維與美感經驗，奠定孩子們在地認同與關懷環境等公民素養的發展基礎。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 孩子利用洛神花的花、葉、果實等進行藝術創作與種子彈珠臺的創意實作。

▲▼ 幼兒園教學團隊以「三和好好玩」主題統整課程，不僅讓幼兒們開學後迅速適應學校環境。