▲ 新北智慧運輸展「智駕巴士」耀眼登場，生活便捷提升安全效率。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局舉辦「智慧．移動－新北智慧運輸展」3日起登場，新北市長侯友宜表示，新北市在智慧綠色交通的架構下發展智能城市，提供民眾有感的交通服務，尤其在這次展覽中「智駕巴士」首度亮相，並搶先在測試上路前開放民眾搭乘體驗，宣示新北市致力推動智慧交通的決心。

侯友宜表示，在智慧城市的推動中，交通更是與人民生活最息息相關的範疇，因此智慧交通的發展是奠定智能城市的重要基石之一。

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▲ 「智慧．移動－新北智慧運輸展」展區以未來運輸、智慧便民及綠色愛地球為三大主題。

交通局長鍾鳴時指出，交通是生活，智慧運輸讓生活更聰明，「新北智慧運輸展」呈現新北市交通局持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，讓民眾有感智慧交通為生活帶來的便捷，並提升安全和效率。

「智慧．移動－新北智慧運輸展」展區以未來運輸、智慧便民及綠色愛地球為三大主題，透過靜態展示及動態體驗，最大亮點就在「未來運輸」主題展區的「智駕巴士」首度曝光，並開放民眾搭乘體驗，另外還有智慧交通管理、綠能候車資訊及智慧停車監控中心等展示。

▲ 讓民眾有感智慧交通為生活帶來的便捷，並提升安全和效率。

在「智慧便民」主題展區中有迷你智慧停車場試乘，開放親子體驗，並有公車行動支付、新北公車App、自助計費與第三方支付及交通違規線上申訴等靜態展示；最後，在「綠色愛地球」的主題展區提供綠能電動公車試乘體驗，以及YouBike、通學巷2.0及綠色運具節能減碳等成果展示。

交通局表示，「智慧．移動─新北智慧運輸展」於3日、4日兩天在中華電信學院和新北市府兩地舉行，會場提供綠能電動公車接駁，歡迎市民朋友踴躍參與，一起體驗智慧交通生活。

「時間對我們來說完全沒用！」