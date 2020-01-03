▲ 新北失業勞工子女生活扶助新制上路，勞工局籲2月17日前提出申請。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

2019學年度第1學期開始，新北失業勞工經勞動部核給「失業勞工子女就學補助」者，自即日起至2月17日止，可比照軍公教補助額度再向新北市政府勞工局申請差額補助，就讀「私立」大專院校的失業勞工子女，連同勞動部的補助金額合計最高3萬5800元。提醒民眾留意申請時間勿錯過。

勞工局長陳瑞嘉表示，配合勞動部提高失業勞工子女就學補助金額措施，新北已修正「失業勞工子女生活扶助補助要點」，調整補助金額，改採「差額補助」。將依「全國軍公教員工待遇支給要點」所訂子女教育補助標準，就讀「私立」大專院校的失業勞工子女，勞動部補助2萬4000元後，新北再補助1萬1800元。就讀公立大專院校者，因勞動部補助金額與軍公教人員子女教育補助相同，則不再提供差額補助。

勞工局表示，勞動部失業子女就學補助已於2019年10月14日受理截止，經勾稽比對是否重複請領後將於2020年1月中旬寄發審核結果，屆時持勞動部准予補助之審核結果通知單影本者，僅需再填具申請書、領據及檢附108-1學期已繳納學費單影本、金融機構存摺影本，即可向勞工局申請差額補助。

首次生活扶助補助受理期間自2020年1月2日起至2020年2月17日止（以郵戳為憑）。設籍新北市4個月以上，子女就讀國內「私立」大專校院，且通過勞動部核准補助的非自願離職失業勞工，失業期間達1個月以上並經核付失業給付者，可提出申請。

相關簡章及申請書於2019年12月底後，可至新北市政府行政大樓1樓東、西側服務台、勞工局、各區公所及新北市境內辦理失業認定之公立就業服務站（三重、板橋、新莊、中和、汐止及淡水就業服務站）索取，或至勞工局「新北勞動雲網站」https://ilabor.ntpc.gov.tw/點選「服務資訊」-「勞工福利」-「失業勞工子女生活扶助補助」直接下載申請書、領據及信封套，填寫並郵寄至勞工局辦理。

「時間對我們來說完全沒用！」