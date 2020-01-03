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新北企業托育補助放寬　最高補助300萬即日起開放申請

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▲ 新北企業托育補助放寬 最高補助300萬即日起開 放申請。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北企業托育補助放寬，最高補助300萬即日起開放申請。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

別再讓自家員工蠟燭兩頭燒！新北市政府勞工局為積極輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，開放新設「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」的企業也能申請最高300萬元補助。2020年第1期自即日起受理至2月29日止，歡迎新北轄內事業單位提出申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，新北市訂有相關補助要點，只要是登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，每年將聯合勞動部給予下列經費補助：（一）有意願設立托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園及兒童課後照顧服務中心等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元的補助，另新北市亦創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助；（二）針對已設有前述托兒設施者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；（三）如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；（四）設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

▲ 新北企業托育補助放寬 最高補助300萬即日起開 放申請。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北企業托育及哺集乳室補助自即日起開放申請。

勞工局進一步說明，今年度開始將收托人數較少、且設置規定較為彈性的「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」2種新型態的托兒設施納入補助範圍，例如職場互助式教保服務中心使用樓層可至4樓、可免設室外活動空間改增加室內活動空間及免設園長及廚工等，社區公共托育家園則未限制一定面積之活動空間以上才能設置、主管人員得兼任托育人員等，相信應更能符合職場設置員工托兒設施的需要。企業向教育局或社會局申請立案後，都可以向勞工局申請相關補助。

事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網：https://childcare.mol.gov.tw「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局提出申請。若有相關疑問，可來電：02-2960-3456 分機6361曾小姐（托兒服務）、分機6364范小姐（哺集乳室）洽詢。

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