關東煮高湯「倒黃色秘方」！　想紅工讀生超噁加料過程PO網被圍剿

▲ 南韓傳統美食魚糕。（圖／翻攝自wishbeen）

記者陳宛貞／編譯

魚糕是南韓國民美食，就著木籤咬下後再以紙杯喝一口熱熱的湯，是冬天最溫暖的享受，也有「韓式關東煮」之稱。如今不用站在路邊，在便利商店也可以輕鬆買到魚糕，但新年第一天有一名工讀生太想紅，竟在黃澄澄的高湯中「加料」，還把過程完整PO到網路上分享，馬上引起公憤。

南韓便利商店一名工讀生1日在網路論壇上以「了解一下便利商店魚糕吧」為題發文表示，「你們吃過的便利商店魚糕不是真正的魚糕，讓我來告訴你們真正的便利商店魚糕是什麼吧」，並以一系列照片說明，他先是伸手進褲子裡，接著在鍋子裡的水到達一定溫度後，「到廁所拿出只有本店才有的高湯秘方倒進去」，再放入魚糕和其他食材，最後寫道，「我是不吃自家賣的魚糕的。」

▲▼ 工讀生將一杯黃色液體倒進高湯裡。（圖／翻攝自bobaedream）

這則貼文很快吸引大批網友關注，懷疑他宣稱「從廁所拿出」的黃色液體就是他本人的尿液，引發撻伐。眼看討論越演越烈，原PO約6小時後出面刪文並發文解釋，「我只是想受到關注才發文，沒想到會演變成這樣」，稱原文內容全都是捏造的，但早就被眾多網友截圖，還上傳到衛生部門網站檢舉，媒體也紛紛報導。

便利商店業者針對這起事件則表示，調閱監視器後確認，沒有發生任何不衛生的狀況，也已經開除這名工讀生。由於當事人目前表現出嚴重的不安症狀，業者仍在考慮是否提告。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。